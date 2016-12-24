Esentepe ve TMK galip

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’na dün oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta Esentepe Ortaokulu rakibi Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nu 3-1 yenerken, Mağusa’da oynanan karşılaşmada Türk Maarif Koleji rakibi Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 mağlup etti.

Fotoğraf: Hüseyin Yahat