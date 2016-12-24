Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Esentepe ve TMK galip
Esentepe ve TMK galip

Esentepe ve TMK galip

Ortaokullu Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’na dün oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’na dün oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta Esentepe Ortaokulu rakibi Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nu 3-1 yenerken, Mağusa’da oynanan karşılaşmada Türk Maarif Koleji rakibi Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’ni 3-0 mağlup etti.

 

Fotoğraf: Hüseyin Yahat

Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.