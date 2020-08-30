Esentepe ve Mağusa'da ani ölüm

Esentepe’de sakin Breda 65 yaşındaki Mc Loughin dün sabah kaldığı ikametgâh içerisinde ölü olarak bulundu. Adı geçen şahsın vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmadı. MC Loughin’in kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.

Mağusa’da ise dün evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 32 yaşındaki Emmerentia Wozwı AWA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mağusa'da uyuşturucu

Mağusa’da dün saat 22.00 sıralarında H.A.’nın (E-30) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile birlikte meselede bağlantısı olduğu tespit edilen İ.T.(E-25) tutuklandı.

Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa’da, B.D.(E-29) ve D.Y.’nin (E-34) yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinde bulunan Hasan Ertüz’e ait 1 adet mikser ve karıştırıcı ucu, 1 keser, 1 beton duvar tokmağı, 5 sprey gaz beton köpüğü ve 25 metre uzunluğundaki elektrik uzatma kablosunu çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.