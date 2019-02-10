Esentepe ‘Gücü’nü gösterdi: 4-1
Ligde kalma mücadelesi veren Esentepe, kritik karşılaşmada Gençlik Gücü’nü farklı mağlup etti
K-Pet Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Esentepe, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Gençlik Gücü ile karşılaştı. Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrılarak uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Junior Mfede (3) ve Mustafa Günlü kaydederken, Gençlik Gücü’nün tek golü Prince Boateng’den geldi. Esentepe aldığı galibiyetle puanını 10’a yükseltirken, Gençlik Gücü 19 puanda kaldı.
STAT: Esentepe Erdal Barut Stadı
HAKEMLER: S. Şimşek, Y.Bakar, E.Çevikdal
ESENTEPE
Onur Özbingül
Şahin Şeker
Mustafa Kılıç
Uğurcan Başayak
Tidiane Sane
Efosa Ona
(Dk.85 A.Çağer)
Junior Mfede
Muhammet Ali Karal
Kağan Görneçli
(Dk.70 M.Günlü)
Yakup Şen
Hüseyin Ermiş
(Dk.81 Vurkan)
TD: Hüseyin Çağer
GENÇLİK GÜCÜ
Mustafa Dağman
Emrah Güler
(Dk.32 Gökhan Özer)
Ocran İdan
İltaç Keçeli
Mehmet Kaygısız
Aşkın Kavaklı
(Dk.32 Tayfun Doğan)
(Dk.46 Mahmut)
Debola Ogunseye
Özgür Ongun
Prince Boateng
Ümitcan Babahan
Ali Akbulut
TD: Niyazi Göksun
GOLLER: Dk.12, 14 ve 42 Junior Mfede, Dk.82 Mustafa Günlü (Esentepe) – Dk.36 Prince Boateng (Gençlik Gücü)