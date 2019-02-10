Esentepe ‘Gücü’nü gösterdi: 4-1

K-Pet Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Esentepe, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Gençlik Gücü ile karşılaştı. Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrılarak uzun bir aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Junior Mfede (3) ve Mustafa Günlü kaydederken, Gençlik Gücü’nün tek golü Prince Boateng’den geldi. Esentepe aldığı galibiyetle puanını 10’a yükseltirken, Gençlik Gücü 19 puanda kaldı.

STAT: Esentepe Erdal Barut Stadı

HAKEMLER: S. Şimşek, Y.Bakar, E.Çevikdal

ESENTEPE

Onur Özbingül

Şahin Şeker

Mustafa Kılıç

Uğurcan Başayak

Tidiane Sane

Efosa Ona

(Dk.85 A.Çağer)

Junior Mfede

Muhammet Ali Karal

Kağan Görneçli

(Dk.70 M.Günlü)

Yakup Şen

Hüseyin Ermiş

(Dk.81 Vurkan)

TD: Hüseyin Çağer

GENÇLİK GÜCÜ

Mustafa Dağman

Emrah Güler

(Dk.32 Gökhan Özer)

Ocran İdan

İltaç Keçeli

Mehmet Kaygısız

Aşkın Kavaklı

(Dk.32 Tayfun Doğan)

(Dk.46 Mahmut)

Debola Ogunseye

Özgür Ongun

Prince Boateng

Ümitcan Babahan

Ali Akbulut

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.12, 14 ve 42 Junior Mfede, Dk.82 Mustafa Günlü (Esentepe) – Dk.36 Prince Boateng (Gençlik Gücü)