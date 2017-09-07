Esentepe-Girne yolunda seyreden bir tırdaki konteyner devrildi
Esentepe-Girne yolunda bugün öğleden sonra şoförün dikkatsizliği ve tehlikeli yük taşıması yüzünden bir tırın taşıdığı konteyner bankete devrildi.
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Esentepe-Girne yolunda bugün öğleden sonra şoförün dikkatsizliği ve tehlikeli yük taşıması yüzünden bir tırın taşıdığı konteyner bankete devrildi.
Kazada yaralanan olmadı ancak yolda trafik aksadı, araç kuyruğu oluştu.
Polisten alınan bilgiye göre, saat 14.30’da Esentepe-Girne anayolunun 8 – 9. kilometreleri arasında Girne istikametine dikkatsizce seyreden TNK 687 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı konteyner, sürücüsü 31 yaşındaki Ahmet Kabalcı’nın dikkatsizliği ve tehlikeli yük taşıması nedeniyle sağa meyilli viraja girdiğinde yolun solundaki bankete düştü.
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Etiketler : KAZA
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