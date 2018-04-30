Esentepe geri döndü

K-Pet Birinci Lig’den Süper Lig’e direk yükselen ikinci takım Esentepe oldu. Kırmızı beyazlı ekip ligin 29’uncu haftasında konuk ettiği Kaya Mehmetçik’i 1-0’lık skorla mağlup etti. Esentepe’nin takipçisi Girne Halk Evi’nin Çanakkale deplasmanında 2-1 mağlup olması sonrasında kırmızı beyazlı ekip son haftaya 5 puan farkla girerek Süper Lig’e yükselmeyi garantilemiş oldu. Esentepe son olarak 2009 – 2010 sezonunda ülke futbolunun en üst liginde oynarken, Süper Lig’e 8 sezon sonra geri dönüş yapmış oldu.

Mehmetçik ve Görneç veda etti

K-Pet Birinci Lig’den direk düşecek olan iki takım da 29’uncu haftada netleşti. Süper Lig vizesi alan Esentepe’ye mağlup olan Kaya Mehmetçik ile konuk ettiği Dumlupınar’a 4-2 yenilen Görneç, ligin tamamlanmasına bir maç kala BTM’ye düşmüş oldu.

Play-off’un üç takımı netleşti

Ligin 29’uncu haftasında Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off oynaması kesinleşen 3 takım oldu. Çanakkale’ye 2-1 mağlup olan Girne Halk Evi, Görneç’i 4-2 yenen Dumlupınar ve Bostancı Bağcıl’a 2-1 yenilen Mormenekşe’nin Play-off oynaması kesinleşti. Göçmenköy ile 3-3 berabere kalan Maraş’ın yanı sıra Gönyeli’ye mağlup olan Hamitköy takımlarından bir tanesi, ligin son haftasında alacakları sonuçlara göre Play-off oynayacak son takımlar olacak.