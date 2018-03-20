Esentepe emin adımlarla

K-Pet Birinci Lig’de 23’üncü hafta geride kalırken lider Esentepe en yakın rakibi Gönyeli ile arasındaki puan farkını 7’ye yükseltti. Esentepe konuk ettiği Dumlupınar’ı 2-1 yenerken takipçisi Gönyeli konuk olduğu Çanakkale deplasmanında tek golle mağlup oldu. Bu skorla lider ile ikinci arasındaki puan farkı 7’ye yükseldi. Mormenekşe’nin konuk ettiği Görneç’i 2-1, Girne Halk Evi de deplasmanda Bostancı Bağcıl’ı 4-2 yenerek haftayı 3 ve 4’üncü sıralarda tamamladı. Kaya Mehmetçik deplasmanında tek golle mağlup olan Hamitköy 5’inci sırada yer alırken Doğancı ile Maraş golsüz berabere kalarak haftayı puan kayıpları ile kapattı. Lapta konuk ettiği Göçmenköy’ü 4-1 ile geçerken Değirmenlik ile Akova 2-2’lik skorla 1’er puanı hanelerine yazdırdılar.

GOL KRALLIĞI

22 Gol: Özgür Ongun (Hamitköy)

18 Gol: Şenol Hızlıoğlu (GHE)

15 Gol: Mustafa Arnavut (Görneç), Süleyman Bayır (Kaya Mehmetçik)