Esentepe bölgesinde yarın 7 saat elektrik kesintisi olacak
Şebeke çalışmaları nedeniyle yarın Esentepe bölgesinde 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
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Şebeke çalışmaları nedeniyle yarın Esentepe bölgesinde 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Esentepe, Karaağaç, Bahçeli, Beşparmak köy yolu, Teknecik bölgesi, Akgünler Benzin İstasyonu, Davutköy, Alagadi bölgesi ve Golf Sahası etkilenecek.
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Etiketler : ELEKTRİK
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