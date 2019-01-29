Esendağlı yenilgisiz şampiyon

Ülke tenisinin önde gelen kurumlarından olan Gönyeli Tenis Kulübü’nün yedi yaşındaki sporcusu Bekir Esendağlı, İstanbul’da büyük bir başarı elde etti.

Esendağlı, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da yapılan Tenis Turnuvası’nda kürsünün en üst basamağına çıktı.

İstanbul Garanti Koza Teniz Akademisi tarafından düzenlenen Türkiye 10 Yaş Tenis Turnuvası’nda kendinden büyük sporcularla mücadele eden yedi yaşındaki sporcumuz Bekir Esendağlı, maç kaybetmeden şampiyon oldu.