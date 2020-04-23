Eşe bıçakla tehdit!

Gönyeli’de eşiyle tartışan ve bıçakla tehdit eden zanlı Ş.D dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Erkan Çelik zanlı Ş.D’nin 16 Nisan 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli’de ikametgâhın yatak odası kısmı içerisinde eşi R.S’nin kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis zanlının darp olayının akabinde mutfak içerisinden aldığı ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 18 cm olan bıçakla "polisi ararsan bu bıçakla boğazının damarını keserim" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirterek alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca müştekinin ölüm korkusu içinde olduğunu ve kalması için bir yer ayarlanmaya çalışıldığını belirterek zanlının bu maksatla 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının tahkikat maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.