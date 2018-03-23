ERZAK YARDIMI NE OLACAK?

Ayşe GÜLER

UBP-DP Hükümeti döneminde, 42 yıl sonra ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan, Kıbrıslı Rum ve Maronitlere güneyden iletilen erzaklara uygulanan gümrük işlemlerinin‘iyileştirilmesine’ yönelik CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti girişim başlattı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çalışmanın içeriğine ilişkin detay vermektense kaçındı…

Çalışma var, detay yok…

Özersay ‘pratik düzenleme’ demekle yetindi…

Dışişleri Bakanlığı, 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe giren, yalnızca tıbbi yardımların muaf tutulduğu, diğer erzaklara gümrük işlemlerinin yapıldığı uygulamanın daha makul ve çağdaş seviyeye çekilmesi ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı, çalışmanın detayına ilişkinse bilgi payalışmadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çalışmaların detayına ilişkin bilgi vermese de önceki hükümet döneminde bu konuda yürürlüğe konan uygulamanın doğru olmadığını vurguladı.

Özellikle yaşlılar olmak üzere hem Kıbrıslı Rum hem de Maronitlere gönderilecek bir takım yardımlara güçlük çıkarılması noktasından uzaklaşılması gerektiğini dile getiren Özersay, devletin otoritesi yok sayılmadan, pratik bir düzenlemeye geçme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Özersay, ‘gümrük’ uygulamasının doğmasının nedenlerinden biri olan Güney’den gelen malzemelerin iç piyasada satılması, bazı bakkallara verilmesinin ise doğru ve yasal olmadığını ifade ederek, bu konuda tedbir almak gerektiğini söyledi.

Özersay, ayrıca Kıbrıs’ın güneyinin, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitleri ‘mahsur’ olarak tanımlamaya çalışılmasının yanlış olduğunu da sözlerine ekledi.

UBP-DP Hükümeti döneminde, 42 yıl sonra ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan, Kıbrıslı Rum ve Maronitlere güneyden iletilen erzaklara uygulanan gümrük işlemlerinin‘iyileştirilmesine’ yönelik, 4’lü Koalisyon Hükümeti girişim başlattı…

“Uygulama doğru değil, çalışmalarda sona yaklaştık”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Rum ve Maronitlere gelen insani yardımlarla ilgili başlatılan gümrük uygulamasına yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay, önceki hükümet döneminde bu konuda yürürlüğe konan uygulamanın doğru olmadığını ifade etti.

Gümrük uygulamasına yönelik sıkıntının iki nokta nedeniyle yaşandığını söyleyen Özersay, bunlardan ilkinin gelen malzemelerin iç piyasada satılması, bazı bakkallara verilmesi olduğunu dile getirdi.

Özersay, söz konusu yaklaşımın yasal olmadığını, bu duruma tedbir almak gerektiğini söyledi.

Bunun yanı sıra Kıbrıs’ın güneyinin Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitleri ‘mahsur’ olarak tanımlamaya çalıştığını dile getiren Özersay, söz konusu yaklaşımın doğru olmadığını da belirtti.

‘Pratik düzenlemeye geçilmesi’ adına çalışma başlatıldığını açıklayan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çalışmanın içeriğine ilişkin detay vermektense kaçındı…

“Pratik düzenlemeye geçme kararlılığındayız”

Özellikle yaşlılar olmak üzere hem Kıbrıslı Rum hem de Maronitlere gönderilecek bir takım yardımlara güçlük çıkarılması noktasından uzaklaşılması gerektiğini dile getiren Özersay,

devletin otoritesi yok sayılmadan, pratik bir düzenlemeye geçme kararlılığında olduklarını açıkladı.

Özersay, Kıbrıs’ın güneyinden yardım alan kişilerle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi kanalı ile araştırma yapıldığını da kaydederek, kişiler arasında ‘özel’ bir yaklaşım yapılmayacağını, ‘ona verirsin, şuna vermezsin’ şeklinde yaklaşım içerisine girmeyeceklerini belirtti.

“Bu yardımların pratikte gerçekten insani yardım olması ve ulaştırılması şeklini düzenlemek gerekiyor. Gümrük vergisi uygulaması bir sıkıntı doğurmuştur.” diyen Özersay, Kıbrıs türk tarafının itibarını dikkate alan, çağdaş bir düzenlemeye geçiş yapılacağını vurguladı.

ÖZERSAY: PRATİK DÜZENLEMEYE GEÇME KARARLILIĞINDAYIZ… YENİDÜZEN’e çalışmalarla ilgili bilgi veren ancak içeriğini paylaşmayan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, önceki hükümet döneminde bu konuda yürürlüğe konan uygulamanın doğru olmadığını ifade ederek, devletin otoritesi yok sayılmadan, pratik bir düzenlemeye geçme kararlılığında olduklarını açıkladı.

“İç piyasada satılması yasal değil”

Özersay, hayata geçen gümrük uygulaması nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinden yardım alan kişi sayısının oldukça azaldığını, olağan halden farklılaşan bir durumun ortaya çıktığını ifade etti.

Şu anda yardımın büyük bir bölümünün gelmediğini dile getiren Özersay, ilaç ve benzeri konularda gümrük vergisi uygulanmadığını kaydetti.

Özersay, bez, bazı gıda ürünleri ve tüp gaz gibi erzakların gelişi ile ilgili sıkıntı yaşandığını dile getirerek, bunların aynı zamanda piyasadan satın alınabilecek ürün olduğunu belirtti.

Gümrük uygulamasına yönelik sıkıntının iki nokta nedeniyle yaşandığını söyleyen Özersay, bunlardan ilkinin gelen malzemelerin iç piyasada satılması, bazı bakkallara verilmesi olduğunu dile getirdi.

Özersay, söz konusu yaklaşımın yasal olmadığını, bu duruma tedbir almak gerektiğini söyledi.

“İÇ PİYASADA SATILMASI YASAL DEĞİL, TEDBİR ALMAK GEREK”…Öte yandan Özersay, ‘gümrük’ uygulamasının doğmasının nedenlerinden biri olan Güney’den gelen malzemelerin iç piyasada satılması, bazı bakkallara verilmesinin ise doğru ve yasal olmadığını ifade ederek, bu konuda tedbir almak gerektiğini söyledi. Özersay, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitleri ‘mahsur’ olarak tanımlamaya çalışılmasının yanlış olduğunu da sözlerine ekledi

“Kıbrıslı Rum ve Maronitleri ‘mahsur’ olarak tanımlamak yanlış”

Bunun yanı sıra Kıbrıs’ın güneyinin Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitleri ‘mahsur’ olarak tanımlamaya çalıştığını dile getiren Özersay, söz konusu yaklaşımın doğru olmadığını belirtti.

“Yaşlı olan insanlara bir takım yardım gönderilecekse bunlar makul bir prosedüre oturtulur. Bunu zorlaştıracak, engelleyecek yaklaşımlardan uzaklaşmak daha medeni bir durum olur” diyen Özersay, çalışmalarda sona yaklaşıldığını, önümüzdeki günlerde bu konuda atılacak adımların somutlaştırılacağını sözlerine ekledi.

MARONİT AÇILIMI…

Yerinde inceleme yapıldı...

Özersay, dün 1974 öncesinde Maronitlerin yaşadığı köyleri ziyaret ettiklerini, Gürpınar ve Özhan’a da gittiklerini ifade ederek, Maronit açılımının hangi temelde ve adımda hayata geçirileceği konusunu yerinde incelediklerini dile getirdi.

Bu konunun bir de dış politika boyutu olduğuna işaret eden Özersay, askeri yetkililerle de istişare ederek, konuları yerinde incelediklerini, olumlu bir duruşlarının olduğunu ve ileriye taşıdıklarını belirtti.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve Güney’den ‘insani yardım’ alan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere BM Barış Gücü aracılığıyla yapılan çeşitli günlük tüketim malzemelerine gümrük işlemi yapılmasına 1 Ekim’de başlamıştı.

Tıbbi yardım, bu uygulamanın dışında tutulmuştu.

Kararın ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Rum ve Maronitlere yardım gönderilmiş, bu yardım yalnızca tıbbi malzeme ile kısıtlandırılmıştı.

Bu uygulama ile birlikte 1975 yılından bugüne kadar yürürlükte olan uygulama rafa kalkmıştı.

Bilindiği üzere 42 yıldır devam eden 300 Kıbrıslı Rum ve Maronitlere yapılan yardımlar, BM kamyonlarıyla köy meydanlarında dağıtılıyordu.

İsim bazında çıkan listeye göre yardımlar aileler tarafından alınıyordu.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) basın sözcüsü Aleem Siddique de Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, UNFICYP ile çarşamba günü Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronitlere yalnız tıbbi yardımının gönderileceğini söylemişti.