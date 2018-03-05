Eryıldız’dan Türkiye’de şampiyonluk

2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu Uludağ Etabı, dün oynanan final maçlarından sonra yapılan törenle, madalya ve ödüller sahiplerini buldu. Kadınlar kategorisinde Kıbrıslı Türk sporcu Buğra Eryıldız, Aleyna Vence ile oynadığı karşılaşmayı kazanarak şampiyon oldu. Kadınlar kategorisinin şampiyonları Aleyna Vence/Buğra Eryıldız ikilisine madalyalarını Türkiye Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, kupalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Poszmikova Silvia – Jurenkova Romana ikilisi madalyalarını Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Cumbul, kupalarını CEV Teknik Temsilcisi Pier Paulo Murgioni‘den aldılar. Turnuvanın üçüncüsü olan Liudmila Dayanova – Dabizha Ksenia ikilisine ise madalyalarını; Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, kupalarını TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener verdi.