Erülkü Turnuvası’nın galibi Y.Boğaziçi

YENİDÜZEN Spor Servisi

Cihangir Gençlik Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 6’ncısı oynanan Oktay – Ülgen Erülkü Anı Turnuvası’nı kazanan takım, Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Boğaziçi oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Cihangir Stadı’nda oynanan turnuvada finale Cihangir ve Yeni Boğaziçi kalmıştı. Pazar günü akşamüzeri oynanan karşılaşma Yeni Boğaziçi’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi ve turnuvanın bu yılki galibi Yeni Boğaziçi oldu. Yeni Boğaziçi’nde golleri Mustafa İnanç ve Ramadan Kemal kaydederken, Cihangir’in maçtaki tek golü Binatlı’dan yeni transfer edilen yabancı oyuncu Offor’dan geldi.

Ozanköy 3’üncü oldu

Final karşılaşması öncesinde Ozanköy ve Mormenekşe’nin oynadığı 3’üncülük – 4’üncülük karşılaşmasını kazanan ekip Ozanköy oldu. 90 dakikası 2-2 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrasında Ozanköy rakibin mağlup ederek turnuvanın 3’üncüsü oldu.