Ertuğruloğlu'ndan ilk açıklama

Tahsin Ertuğruloğlu, seçimlerin ardından basın açıklaması yaptı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Ertuğruloğlu, inandığını davalara ayni kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Açıklama şu şekilde;

"7 Ocak'ta gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Milletvekilliği propaganda dönemi süresince ve seçimde bana destek veren halkımıza, Ulusal Birlik Partisi'nin örgüt ve teşkilatlarına, benimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Ulusal davamıza, Devletimize ve Anavatan-Yavruvatan ilişkilerine olan bağlılığım, seçim neticeleriyle ve/veya makam sahibi olmakla bağlantılı olmadığından, bu yolda yıllardır vermekte olduğum mücadeleye bir vatandaş olarak da aynı kararlılıkla devam edeceğimi vurgulamak isterim."