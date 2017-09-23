Ertuğruloğlu, New York'ta İTT Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerden, teşkilatın KKTC’yle ilgili karar ve deklarasyonlarını fiiliyata geçirmek için ciddi adımlar beklediklerini söyledi.

Ertuğruloğlu, “Teşkilatın Kıbrıs ile ilgili karar ve deklarasyonları fiilen yürürlüğe sokacak ve Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanan izolasyonlara son verecek bir yol haritası hususunda görüşmek istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.

New York’taki temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ikili görüşmeler yapıyor ve bazı medya kuruluşlarına demeçler veriyor.

BM Genel Merkezi’nde dün gerçekleşen İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda üyelere hitap eden Ertuğruloğlu, “İİT ve kardeş üye ülkelerin, KKTC ile ilgili İİT karar ve deklarasyonlarını fiiliyata geçirmesini umuyor, ciddi adımlar bekliyoruz. Kıbrıs ile ilgili karar ve deklarasyonları fiilen yürürlüğe sokacak ve Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanan izolasyonlara son verecek bir yol haritası hususunda görüşmek istiyoruz” dedi.

Kıbrıs konusunda da açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı, “Kıbrıslı Türklerin sebebi olmadıkları ve sürdürülmesine neden olmadıkları bir sorunun esiri haline getirilmeleri büyük bir haksızlıktır, insanlık dışıdır” şeklinde konuştu.

“Bu ülkelerdeki kardeşlerimizi desteklemek hepimizin sorumluluğudur”

Toplantıdaki konuşmasında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Al-Othaimeen’e, Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve işbirliği için teşekkür eden Ertuğruloğlu, İslam dünyasının kalkınmayı, barış ve istikrar ortamını tehdit eden savaşlar, terör ve ihtilaflarla boğuşmaya devam ettiğini söyledi.

“İslam dünyasında yaşanan ve kardeşlerimizi derinden etkileyen olaylara seyirci kalamayacağımız hususunda elbette hepimiz mutabıkız” diyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“İslam dünyasının temsilcileri olarak bizler açısından Kuzey Arakan’ın Myanmar eyaletinde yaşanan trajik olaylar hiç kuşkusuz tahammül edilemezdir. Rohingya Müslümanlarının acılarını hafifletmek üzere karar almamız ve acilen somut adımlar atmamız kaçınılmazdır.

Filistin, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve Somali’de yaşanan can kayıplarının neredeyse her gün tekerrür eden, olağan hadiseler haline gelmesi beni derinden üzmektedir. Kararlı tavır sergileyerek, bu ülkelerdeki kardeşlerimizi desteklemek hepimizin sorumluluğudur. Attığımız adımların kardeşlerimiz tarafından hissedilmesinin ve hayatlarının daha iyi bir hal almasının artık zamanı gelmiştir. Kıbrıslı Rumların saldırıları ve baskılarına maruz kalan Kıbrıslı Türkler olarak bizler kardeşlerimizin neler yaşadıklarını çok iyi anlıyoruz ve bu hususta üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

“Müzakerelerin tükendiği Crans-Montana’da gözler önüne serildi”

Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunan, “Müzakereler tükendi, soruna esir edilmemiz insanlık dışı” diyen Bakan Ertuğruloğlu, şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin tüm yapıcı çabalarına rağmen, 28 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında İsviçre’nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’ndan, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist tavrı ve statükoyu perçinleyen ucu açık müzakerelerin devam ettirilmesindeki ısrarı sebebiyle sonuç alınamamıştır. Bahse konu konferans, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde 50 yıldır sürdürülmekte olan müzakerelerin tükendiğini açıkça gözler önüne sermiştir.

Bu cihetle, Kıbrıslı Türklerin sebebi olmadıkları ve sürdürülmesine neden olmadıkları bir sorunun esiri haline getirilmeleri büyük bir haksızlıktır ve insanlık dışıdır. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Bu noktada, Kıbrıs Rum Dışişleri Eski Bakanı Rolandis’in, Kıbrıs Rum tarafının geçmişte de 15 kez çözüm çabalarını engellediğini şahsen itiraf ettiğini hatırlatmak isterim. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel-Sekreteri Kofi Annan’ın 28 Mayıs 2004 tarihli raporunda belirttiği üzere, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk halkı ile güç ve refah paylaşımına hazır değildir. Bu değerlendirme, Kıbrıs’taki mevcut durumu bugün için de doğru bir şekilde yansıtmaktadır.”

“Farklı çözüm alternatiflerinin artık değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz”

“Uluslararası toplumun da desteği ile adadaki iki tarafın güçlü komşuluk ilişkileri kurabileceği ve yan yana, barış ve istikrar içerisinde yaşabilecekleri farklı çözüm alternatiflerinin artık değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz” diyen Dışişleri Bakanı, şunları ekledi:

“Bu yalnızca ada barışı ve istikrarı için değil, çatışmalar sebebiyle sorunların yaşandığı bölgemizin barış ve istikrarı açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu önemli dönemeçte, İslam İşbirliği Teşkilatı ve kardeş üye ülkelerin İİT karar ve deklarasyonlarını fiiliyata geçirerek Kıbrıslı Türk kardeşleri ile dayanışmalarını gösterecek somut ve ciddi adımlar atmalarını umuyoruz.”

“İİT Sekretaryası ve tüm kardeş üye ülkelerle, izolasyonlara son verecek bir yol haritası hususunda görüşmek istiyoruz”

Kıbrıs Türk hükümeti olarak İİT Sekretaryası ve tüm kardeş üye ülkelerle, Kıbrıs ile ilgili karar ve deklarasyonları fiilen yürürlüğe sokacak ve Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanan izolasyonlara son verecek bir yol haritası hususunda görüşmek istiyoruz” şeklinde konuşan Tahsin Ertuğruloğlu, “bahse konu yol haritasının İİT Sekretaryası’nın gündemine alınacağına inanıyoruz” dedi.

“Üzerimize düşeni yapmaya hazır, her türlü işbirliğine açığız”

Kıbrıs Türk Devleti’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın hedeflerine tamamıyla bağlı olduğunu ve Teşkilat’ın gözlemci üyesi olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, “İhtilaflar ve yoksulluğun yanı sıra eğitim ve çevre gibi İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunların aşılmasında üzerimize düşeni yapmaya hazır, her türlü işbirliğine açığız” ifadelerine yer verdi.