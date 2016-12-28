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Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

Ankara’da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakan ı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

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Ankara’da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakan ı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Ertuğruloğlu, çalışma ziyareti kapsamında önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme,  basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren kabulde, iki ülke arasındaki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

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