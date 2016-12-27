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Ertuğruloğlu Ankara'ya gitti

Ertuğruloğlu Ankara'ya gitti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara’ya gitti.

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Ankara'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Ertuğruloğlu'na Ankara'da gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı eşlik edecek.

Ertuğruloğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yarın ülkeye dönecek.

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