Ertuğrul 12 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Girne-Lapta’da 7 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu partisinde yakalanan Ümit Ertuğrul, Hikmet Selçuk Ayhan, Mehmet Dikmen ve A.S hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, içici konumunda olan üç sanıktan ikisine kısa süreli hapis cezası verirken, birini ise denetimli serbestlik yasası tahtında serbest bıraktı. Sanıklardan uyuşturucu satışı yapan ve bu işten kazanç sağlayan Ümit Ertuğrul ise 11 gram bonzai verme ve bulundurma suçlarından 12 ay hapse mahkûm edildi.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki kararını açıklarken öncelikle olgulara değindi. Kararda sanık Ümit Ertuğrul satıcı pozisyonunda, diğer sanıklar ise içicisi oldukları gerekçesiyle yargılandığı belirtildi. Sanık Ertuğrul’un diğer üç sanığa uyuşturucu temin ettiği, maddenin yayılmasına neden olduğu ve bu faktörün hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği belirtildi. Diğer sanıklardan Hikmet A.S 10 içimlik madde alma, Mehmet Dikmen 5 içimlik madde alma ve Alpay Sadrazam ise miktarı tespit edilemeyen içimlik uyuşturucu alma suçlarından suçlu bulundu. Mahkeme, sanık A.S’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ıspatladığını, denetimli serbestlikten yararlanma talebinde bulunduğunu belirterek, bu talebin kabul edildiğini, sanığın 1 yıl süre ile kontrol altında olmasına emir verdiklerini açıkladı.

İçici konumunda olan sanıklar Şimşek ile Dikmen’in uyuşturucu alma ve tasarrufu suçlarından mahkûm ettiklerini belirten mahkeme, sanıklardan Şimşek’i 3 ay, Dikmen’i ise benzer sabıkasını da dikkate alarak 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını kaydetti. Mahkeme uyuşturucu satışı yapan ve bu işten ticari kazanç sağlayan sanık Ertuğrul’u ise 12 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.