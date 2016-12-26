Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, dün aşırı yağışlar nedeni ile ertelenen karşılaşmaların 21 Ocak Cumartesi günü oynanacağını duyurdu. Bu düzenleme sonrasında 21-22 Ocak tarihlerinde oynatılması planlanan Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmaları 1 Şubat Çarşamba tarihine alındı. Yapılan açıklamada erteleme karşılaşmaları olan takımların, 02 Ocak 2017 tarihinde başlayacak olan “Devre Arası Transfer Döneminde” gerçekleştireceği transferleri ve ilgili dönemde yapmış oldukları lisanslama işlemlerini, Müsabaka Talimatı'nın Madde 21 (2) fıkrası gereği oynatamayacakları duyuruldu. Sezon Planlamasında yapılan değişiklik ve ertelenen karşılaşmaların programları şöyle:

2016-2017 Sezon Planlaması

21 Ocak 2017: Erteleme Karşılaşmaları

23 Ocak 2017: Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekilişleri

01 Şubat 2017: Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Eleme Turu Karşılaşmaları

25 Ocak 2017: 2. Devre Başlangıcı K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

28-29 Ocak 2017: 2. Devre Maçları Başlangıcı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup

21 Ocak Cumartesi

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı: Doğan TB – G.Gücü

F. Karayel Stadı: Yalova – Türk Ocağı

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

H. Bardakko Stadı: Serdarlı – Esentepe

Aydınköy Sahası: Doğancı – Denizli

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz – Y.Boğaziçi

Mehmetçik Stadı: Mehmetçik – Merit A. Yeşilova