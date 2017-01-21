Ertelenen maçlar oynanıyor
K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig’de daha önce aşırı yağışlar nedeni ile ertelenen karşılaşmalar bugün oynanacak. Kulüpler talimat gereği ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuları bu maçlarda oynatamayacak
Futbolda K-Pet liglerinde aşırı yağışlar nedeni ile aralık ayında ertelenen karşılaşmalar bugün oynanacak. K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında ertelenen iki karşılaşmanın yanı sıra, K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta 10 ve Kırmızı Grup’ta son haftada ertelenen 2’şer karşılaşma da bugün oynanacak. Oynanacak karşılaşmalarla birlikte tüm liglerde ilk devrelerde oynanmamış maç kalmayacak.
Yeni transferler forma giyemeyecek
Bugün oynanacak olan erteleme karşılaşmalarında takımlar yeni transferlerini sahaya süremeyecek. Kulüpler, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ve ilgili dönemde yapmış oldukları lisanslama işlemlerini, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın Madde 21 (2) fıkrası gereği oynatamayacaklar.
Karşılaşmalar 14.30’da başlayacak
K-Pet Süper Lig’de bugün Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü’nü konuk edecek. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın yanı sıra Fikri Karayel Stadı’nda Yalova ile Türk Ocağı puan mücadelesi verecek. K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup lideri Merit Alsancak Yeşilova erteleme maçında Mehmetçik’in konuğu olacak. Grubun diğer maçında Dipkarpaz ile Y.Boğaziçi karşılaşacak. K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta ise Serdarlı – Esentepe ve Doğancı Denizli karşılaşmaları oynanacak. Karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak.
K-PET SÜPER LİG
Fikri Karayel Stadı
Yalova - Türk Ocağı
Mehmet Sezener
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – G.Gücü
Hakan Muhtaroğlu
K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Y.Boğaziçi
Ömer Doğru
Mehmetçik Stadı
Mehmetçik - Merit A. Yeşilova
Evren Karademir
K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP
Serdarlı 14 Ağustos Sahası
Serdarlı – Esentepe
Hasan Eriş
Aydınköy Sahası
Doğancı – Denizli
Hüseyin Özkan