Ertelenen maçlar oynanıyor

Futbolda K-Pet liglerinde aşırı yağışlar nedeni ile aralık ayında ertelenen karşılaşmalar bugün oynanacak. K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında ertelenen iki karşılaşmanın yanı sıra, K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta 10 ve Kırmızı Grup’ta son haftada ertelenen 2’şer karşılaşma da bugün oynanacak. Oynanacak karşılaşmalarla birlikte tüm liglerde ilk devrelerde oynanmamış maç kalmayacak.

Yeni transferler forma giyemeyecek

Bugün oynanacak olan erteleme karşılaşmalarında takımlar yeni transferlerini sahaya süremeyecek. Kulüpler, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ve ilgili dönemde yapmış oldukları lisanslama işlemlerini, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın Madde 21 (2) fıkrası gereği oynatamayacaklar.

Karşılaşmalar 14.30’da başlayacak

K-Pet Süper Lig’de bugün Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü’nü konuk edecek. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın yanı sıra Fikri Karayel Stadı’nda Yalova ile Türk Ocağı puan mücadelesi verecek. K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup lideri Merit Alsancak Yeşilova erteleme maçında Mehmetçik’in konuğu olacak. Grubun diğer maçında Dipkarpaz ile Y.Boğaziçi karşılaşacak. K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta ise Serdarlı – Esentepe ve Doğancı Denizli karşılaşmaları oynanacak. Karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak.

K-PET SÜPER LİG

Fikri Karayel Stadı

Yalova - Türk Ocağı

Mehmet Sezener

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – G.Gücü

Hakan Muhtaroğlu

K-PET 1. LİG KIRMIZI GRUP

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Y.Boğaziçi

Ömer Doğru

Mehmetçik Stadı

Mehmetçik - Merit A. Yeşilova

Evren Karademir

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP

Serdarlı 14 Ağustos Sahası

Serdarlı – Esentepe

Hasan Eriş

Aydınköy Sahası

Doğancı – Denizli

Hüseyin Özkan