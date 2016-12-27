Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Pazar günü yoğun yağışlar nedeni ile tatil edilen altı A takım karşılaşmasının 21 Ocak Cumartesi tarihinde saat 14.30’da oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada ara transferde kadroya dahil edilen oyuncuların talimat gereği bu maçlarda oynatılamayacağı belirtildi.

Sezon planlamasında değişiklik

Ertelenen karşılaşmalarla ilgili olarak Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Eleme Turu’nun tarihi de değişti. Daha önce 21-22 Ocak tarihinde oynanması planlanan bu tur 1 Şubat 2017’ye alınırken K-Pet Süper Lig, 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup başlama tarihlerinde değişiklik olmadı.

Yapılan düzenleme sonrası sezon planlaması ve ertelenen maçların programı şöyle:

2016-2017 Sezon Planlaması

21 Ocak 2017: Erteleme Karşılaşmaları

23 Ocak 2017: Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekilişleri

01 Şubat 2017: Koopbank Kıbrıs Kupası 1. Eleme Turu Karşılaşmaları

25 Ocak 2017: 2. Devre Başlangıcı K-Pet 1.Lig Beyaz Grup

28-29 Ocak 2017: 2. Devre Maçları Başlangıcı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup

21 Ocak Cumartesi

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı: Doğan TB – G.Gücü

F. Karayel Stadı: Yalova – Türk Ocağı

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

H. Bardakko Stadı: Serdarlı – Esentepe

Aydınköy Sahası: Doğancı – Denizli

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz – Y.Boğaziçi

Mehmetçik Stadı: Mehmetçik – Merit A. Yeşilova