Ertelemede buluşuyorlar

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Cuma akşamı oynanması planlanan ancak Mete Adanır Stadı’ndaki ışıklarda yaşanan arıza nedeni ile ertelenen Türk Ocağı – Cihangir karşılaşması bugün oynanacak.

22 Şubat Cuma günü ışıklarda yaşanan sıkıntı nedeni ile Türk Ocağı – Cihangir karşılaşması yaklaşık 6 dakika geç başlamış, karşılaşmanın 13’üncü dakikasında ise stadın denize bakan tarafında bulunan ışıklarda yaşanan sıkıntı nedeni ile karşılaşmaya yarım saat ara verilmişti. Karşılaşma hakemi Turgay Misk arızanın giderilememesi sonrasında maçı tatil etmişti.

Karşılaşma bugün Mete Adanır Stadı’nda 13’üncü dakikasından itibaren kaldığı yerden devam edecek. Müsabaka 14.30’da başlayacak.