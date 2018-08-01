Ertelediklerimize kavuşalım mı?

Dilara Topcan

Hayatta en çok neyi erteliyoruz? Kendimizi? Sanırım evet. Yaşadığımız birçok durum/problem genellikle bizi bize döndürmek, bize bizi farkettirmek için gerçekleşmiyor mu? Artık ‘kendini ertelemekten vazgeç’ demiyor mu?

Peki kendimizle ilgili vazgeçtiğimiz şeyler arasında bedenimize göstermemiz gereken sevgi ve ilgi de yer alıyor mu dersiniz? Örneğin sürekli diyetten kopmak ve diyeti yarıda bırakmak, varolan ekstra yağ kütlesiyle sağlığımızı riske atarak yaşam yolumuza devam etme neticesine de kendimizi ertelemeye devam etmiyor muyuz? Lütfen bunu bir düşünün ve diyeti bıraktığınız an kendinizi bıraktığınızı ve kendinizi ertelemeye devam ettiğinizi görün…

İLK ÖNCE KENDİMİZİ ‘ERTELEMEMEKLE’ BAŞLAYALIM

Kendimizi ertelemek bazı konularda kendimizden kaçmakla da ilgili olabilir. Bu durum kilo verme konusu için de geçerli. Eğer hala diyet konusunda başarılı olmayı seçmiyorsanız kendinize nedenini sormalısınız. Acaba neden hala istediğiniz ideal bedende varolmaktan kaçıyorsunuz?

NEDEN KİLOLU OLMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ?

Bunun nedeni psikolojik ya da daha farklı etkenlere bağlı olabilir. Bu nedenle bu sorunun cevabını veremiyorsanız cevap sizin kör noktanızda gizlidir ve ne yazık ki insan kendi kör noktasını göremez. Aynen araba sürerken kör noktamızdan varolan bir diğer arabayı göremediğimiz gibi… Dolayısıyla kör noktanızda yatan ve sizi engelleyen durumları görebilmek adına öncelikli olarak bir uzmandan yardım almanızı önerebiliriz. Bu sayede kendinizi keşfedebilir ve sizi amacınıza ulaşmaktan alıkoyan durumları da farketme şansına sahip olabilirsiniz.

BAHANELERİMİZE GÜLE GÜLE!

Şimdi hala istediğiniz bedene kavuşamamanıza bağlı olarak zihninizde ürettiğiniz bahanelerin birer ‘bahaneden’ ibaret olduğu gerçeğiyle yüzleşin ve onlarla vedalaşın. Neden kilo vermeyi ‘seçmediğinize’ bakın. Belki de gerçekten istemiyorsunuzdur, ne dersiniz? Tabii bu da bir ihtimal…

KENDİNİ KOŞULSUZ SEV!

Evet, kilo vermek güzel bir hedef ama o hedefe ulaşana değin kendimizi sevmemek, kendimizi sevme konusunda da bir hayli ‘koşullu’ olduğumuzu göstermiyor mu? Hani müdemadiyen koşulsuz sevgiden bahsederken insanın kendini bile ‘koşullu sevmesi’ ne kadar da tuhaf ve tezat, öyle değil mi ? Bu nedenle zihnimiz biraz dirense de kendimizi sevme konusunda elimizden ne geliyorsa yapalım. Yani işe en başta kendimizi sevmekle başlayalım.

Hepimiz için sağlık ve neşeyle dolu bir hafta olsun. Mutlulukla kalın…