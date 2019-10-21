Ertan Namıkkemaloğlu, büyük bir hümanistti…1

“Kayıplar”ın gömü yerlerinin bulunması için yıllardır gönüllü ve insani biçimde çaba göstermiş olan Bladanisyalı Ertan Namıkkemaloğlu, yaşamını yitirdi…

Çok değerli arkadaşımız Ertan Namıkkemaloğlu'nu kaybettik... Çok yetenekli, dürüst, sevecen, esprili ve kocaman bir insan yüreğine sahipti... "Kayıplar" konusunda yıllardır bize yardımcı oluyordu... Her daim barış için mücadele etmekteydi...

Çok değerli eşi Şifa Aygül'ün ve evlatlarının acısını paylaşıyoruz... Işıklarda ol sevgili Ertan... Seni ve insaniyetini hiç unutmayacağız... Bize senden söylediğin şarkılar ve Aygül hanımla birlikte yetiştirdiğiniz evlatçıklar kaldı...

Ertan Namıkkemaloğlu, Bladanisyalı'ydı ve 74 savaş sonrası Kondea'da yaşıyordu...

4 Nisan 1961’de Leymosun yakınlarındaki Bladanisya köyünde dünyaya gelen Ertan Namıkkemaoloğlu, henüz küçük yaşlardayken annesi ve babasını bir kazada yitirmişti…

Ertan Namıkkemaloğlu, yıllardır bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine “kayıplar”ın gömü yerlerinin bulunması için gönüllü ve insani biçimde yardımcı olmaktaydı…

ŞARKILARI KALDI…

Ertan Namıkkemaloğlu, on parmağında bin marifet olan bir insandı… Dobracıydı, sözünü asla sakınmaz, doğruluktan, dürüstlükten ve insaniyetten taviz vermez, duruşuyla çevresine örnek olan bir insandı…

Her zaman espri yapar, ailesini, evlatlarını, eşini, dostlarını çok sever, herkese yardımcı olmaya çalışırdı…

Çok güzel şarkılar söylerdi, CD de yapmıştı, clip de… 2011 yılında yaptığı “Büyük Aşkım” başlıklı clibinde sevgili kızı Ecem Namıkkemaloğlu yer almış, sevgili oğlu Fikret Namıkkemaloğlu da bu clibin yönetmeni olmuştu… Türk sanat müziği tarzındaki şarkıları kaldı geride…

KİRİAKİ TUMBAKİ’NİN GÖMÜ YERİNİ GÖSTERMİŞTİ…

2009 yılında Ertan Namıkkemaloğlu beni aramış ve Kondealı yaşlı bir Kıbrıslırum kadının gömü yerini öğrendiğini belirtmiş, bunun acil bir kazı olduğunu söylemişti. Hemen Kondea’ya (Türkmenköy) gitmiş ve Kayıplar Komitesi’nden yetkililerin de Ertan’ın göstereceği gömü yerini görmeleri için onları da çağırmıştım.

Bir evin avlusunda bir kuyuydu bu – evin avlusuna yeni inşaat yapılacağı için bu kuyu “kayıp” olacaktı…

Ertan Namıkkemaloğlu, inşaatı yapacak olanları bu kuyunun Kayıplar Komitesi tarafından kazılması için ikna etmiş olmalıydı ki kuyuyu gösterdikten bir süre sonra Kayıplar Komitesi burada kazı başlatmış ve gerçekten de yaşlı Kıbrıslırum “kayıp” kadından geride kalanları bu kuyuda bulmuşlardı…

Kiriaki Tumbaki adlı kadındı bu – yatalak bir kadındı ve 1974’te savaş sonrası “temizlik harekatı”na katılan Köprülü köyünden bazı Kıbrıslıtürkler, onu koltuklarından tutarak kuyunun başına getirmişlerdi…

“Beni nereye götürüyorsunuz?” diye sormuştu yaşlı Kıbrıslırum kadın…

“Evlatlarına götüreceyik seni” demişler ve onu acımasız biçimde kuyuya atmışlardı…

Öncelikle bu evin kime ait olduğunu öğrenmem gerekmiş, araştırıp evde kimin kaldığını bulmuş ve evlatlarıyla temasa geçmiştim… Onlar da gelip, henüz kuyu kazılmadan bu kuyuyu görmüşler, Ertan Namıkkemaloğlu’yla da tanışmışlardı…

Kiriaki Tumbaki’nin kalıntılarının kuyudan çıkarılmasının üstünden ancak dokuz sene geçtikten sonra Kayıplar Komitesi en nihayet DNA testlerini tamamlayabilmiş ve 2018’de canyoldaşım Zeki Erkut’la birlikte acımasız biçimde öldürülen bu yaşlı kadının cenaze törenine katılmıştık…

Ertan Namıkkemaloğlu’na da bu cenaze hakkında bilgi vermiştim…

NİKOLAS LİNGİS İÇİN ÇABA…

Ertan Namıkkemaloğlu, Ahnalı “kayıp” Nikolas Lingis için de büyük çaba göstermişti…

1974 sonrası Bladanisya’dan göçmen olarak gelmiş olduğu Kondea’da (Türkmenköy) bir hendekte bazı kalıntılar görmüştü – mavimsi renkte bir gömlek giyen bir “kayıp” şahsın kalıntılarıydı bunlar… Bu alanı bana ve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermişti… Kayıplar Komitesi yolun karşısında başka bir noktada kazı yapmış, bir şey bulamamıştı… Ancak bu alanın kazılabilmesi için de aradan yıllar geçmesi gerekecekti… Arazinin sahibi, burada kazı yapılmasına bir türlü izin vermemişti… Kayıplar Komitesi yetkililerine Ertan Namıkkemaloğlu’yla birlikte bu araziyi birkaç kez göstermiştik… Sonuçta kazı yapılmış, o hendekte bir şey bulunamamıştı – yıllar sonra başka okurlarım, bu hendeğin az ilerisinde başka bir hendeğin yerini göstererek Lingis’in olası gömü yerinin bulunması için verdiğimiz çabaya katkıda bulunacaklardı…

SİNDE’DE, LİSİ’DE OLASI GÖMÜ YERLERİ… BİR ÇOCUĞA AİT KAFATASI…

Ertan Namıkkemaloğlu, son on yıl içerisinde yalnızca Kondea’da (Türkmenköy) değil, Sinde’de (İnönü) ve Lisi’de de (Akdoğan) çeşitli olası gömü yerlerini bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş, topladığı bilgileri de aktarmıştı…

DEVAM EDECEK