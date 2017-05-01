Ertaç’tan sevgilerle: 4-1

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Zekai Töre

TÜRK OCAĞI: Matthaıos Andreou, Hasan Sadrazam, Mustafa Ercan, Bilal Ceylan, Coşkun Ulusoy, Justice Amenyaglo, Sadick Adams, Salih Can Arslan (Dk.46 İlker Tek), Ertaç Taşkıran, Ckuckwuemeka Uzokwe

YALOVA: İrfan Özbay, E. Neval Esengül, Mithat Küçükakaçalı, Aykut Esmerarslan, Ali Özbahar (Dk.46 Civan Hışır), Emmanuel Cloyyey, Buğra Barın, Abia Israel, Erdinç Börekçi (Dk.46 Nurican Taliman), Selçuk Dilik, Cemal Yaşınses (Dk.57 Mehmet Kum)

GOLLER: Dk.1, 40,74 Ertaç Taşkıran, Dk.38 Justice Amenyaglo (TOL) Dk.81 Abia Israel (Yalova)

Koopbank Kıbrıs Kupası’nın iki finalisti Türk Ocağı ve Yalova final maçı öncesinde ligde karşılaştı. Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadeleyi Türk Ocağı 4-1 kazandı. Karşılaşmanın henüz 20’nci saniyesinde Ertaç’ın ayağından gelen golle daha sonra 38’de Justice, 40 ve 74’üncü dakikalarda yine Ertaç’la gelen gollerle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Mücadelede Yalova’nın tek golü 81’inci dakikada Abia Israel’den geldi. Maçın sonrasında Türk Ocağı 43 puana ulaşırken, Yalova ise 44 puanda kaldı.

Gol krallığı son haftaya kaldı

K-Pet Süper Lig’de haftaya John Ebuka Okoye’nin 1 gol arkasında giren Ertaç, John’un dünkü Cihangir karşısında 2 gol daha atmasıyla 3 gol geriye düşmüştü. Yalova karşılaşmasına 3 gol geride başlayan Ertaç Taşkıran, 20’nci saniyede, 38 ve 76’ncı dakikalarda kaydettiği 3 golle yarıştaki inadını ortaya koydu. İki oyuncunun da şu anda ligde 37 golü bulunuyor. Ligin son haftasında Baf Ülkü Yurdu Yenicami’yi, Gençlik Gücü ise Türk Ocağı’nı konuk edecek.