Ertaç kadro dışı

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy'de Ertaç Taşkıran'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Son oynanan Binatlı maçı öncesi yapılan antrenmanlardan sadece bir tanesine katılarak isteksiz tavır sergilemesi nedeniyle Yönetim Kurulu'nun bu kararı aldığı öğrenildi. Takımın diğer önemli isimlerinden Muhammed Ali Uçar, Fikret Yağcıoğlu ve Deniz Kibar'ın da kulüple sorun yaşadığı gelen bilgiler arasında.

Ozanköy, geride kalan 22 haftada ligde sadece 14 puan toplayabildi. Kırmızı beyazlı ekip, son olarak ligin 22'nci haftasında Binatlı'yı mağlup etmeyi başardı.