Ertaç Hazer: Orkestra şefi olmak isterdim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Oyuncu)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dürüst
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Orkestra şefi veya kompozitör olmayı çok isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kişiliksiz insanlar ve çıkarları için kendilerini, yani onurlarını neden sattıkları.
Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan ve sahtekârlığa asla tahammülüm yoktur.
En büyük pişmanlığım… Değer verdiklerimin en değersiz insanlar olduğunu görmem
En büyük sevincim… Başarımın değer ve kabul görmesi
Hayatımın dönüm noktası… Halen dönmek için uğraşıyorum
Beni en çok etkileyen yazar… Louise Hay ve Doreen Virtue
Başucumdaki kitap… İlahi rehberlik
En keyif aldığım müzik… Mozart ve onun çocuksu ezgileri
En son izlediğim film… “Yeşil Yol”, ondan sonrakiler o kadar etkileyici olmadı
Kendim için son aldığım şey… Hiçbir şey, genelde vermeyi severim.
Dolabımdaki en gereksiz şey… Her şey
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Toyota Hilux bir araba
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dürüstlüğüm ve yardım severliğim.
Kendimde beğendiğim özellik… Yardımseverliğim
Olmasa da olur… Düşmanlarım
Olmazsa olmaz… Ailem ve gerçek dostlarım, bir de kedilerim köpeklerim yani sevimli sessiz dostlarım
En iyi yaptığım yemek… Balık buğulama
Hayalimdeki dünya… Yağmurun herkesi eşit ıslatması gibi bir dünya
Aşk benim için… Olmazsa olmaz tek şey
Onunla çok tanışmayı isterdim… Dalai Lama
Görmek istediğim yer… Tibet
Mutlaka yapmak istediğim… Sokak hayvanları için bir barınak ve bütün hayvanlar için bir mezarlık. Onlar bizlerin sessiz dostlarımızdır ve gömülmeyi onlar da hak ederler.
Son olarak söylemek istediklerim… Yaşam kısa ve bu kavga niye? Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.