Ertaç Hazer: Orkestra şefi olmak isterdim

(Oyuncu)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Dürüst

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Orkestra şefi veya kompozitör olmayı çok isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kişiliksiz insanlar ve çıkarları için kendilerini, yani onurlarını neden sattıkları.

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan ve sahtekârlığa asla tahammülüm yoktur.

En büyük pişmanlığım… Değer verdiklerimin en değersiz insanlar olduğunu görmem

En büyük sevincim… Başarımın değer ve kabul görmesi

Hayatımın dönüm noktası… Halen dönmek için uğraşıyorum

Beni en çok etkileyen yazar… Louise Hay ve Doreen Virtue

Başucumdaki kitap… İlahi rehberlik

En keyif aldığım müzik… Mozart ve onun çocuksu ezgileri

En son izlediğim film… “Yeşil Yol”, ondan sonrakiler o kadar etkileyici olmadı

Kendim için son aldığım şey… Hiçbir şey, genelde vermeyi severim.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Her şey

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Toyota Hilux bir araba

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Dürüstlüğüm ve yardım severliğim.

Kendimde beğendiğim özellik… Yardımseverliğim

Olmasa da olur… Düşmanlarım

Olmazsa olmaz… Ailem ve gerçek dostlarım, bir de kedilerim köpeklerim yani sevimli sessiz dostlarım

En iyi yaptığım yemek… Balık buğulama

Hayalimdeki dünya… Yağmurun herkesi eşit ıslatması gibi bir dünya

Aşk benim için… Olmazsa olmaz tek şey

Onunla çok tanışmayı isterdim… Dalai Lama

Görmek istediğim yer… Tibet

Mutlaka yapmak istediğim… Sokak hayvanları için bir barınak ve bütün hayvanlar için bir mezarlık. Onlar bizlerin sessiz dostlarımızdır ve gömülmeyi onlar da hak ederler.

Son olarak söylemek istediklerim… Yaşam kısa ve bu kavga niye? Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.