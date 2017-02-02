Ertaç attı, Ocak turladı: 1-4

STAT: Dr. Ali Özsoy Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Kaan Koday, İrfan Alıcı

TATLISU: Aytekin Gücel, Aytun Aygın (Dk.57 Ali Yakupoğluları), Güncel Karayel, Kemal Göktaş, Veli Yürükoğulları, Sonalp Konde, Mustafa Okur (Dk.46 Ram Isackov), Oğuz Muzaffer Ottaş, Ali Nazlıoğlu, Ali Yılmaz, Ahmet Eker (Dk.19 Derviş)

TÜRK OCAĞI: Cenk Yılmaz, Ertaç Taşkıran, Muhammed Uçar (Dk.46 İlker Tek), Burak Sarıkaya, Chukwuemeka Uzokwe (Dk.55 Sadick Adams), Mustafa Ercan, James Akpama Obongha, Justice Amenyaglo, Coşkun Ulusoy, Bilal Ceylan, Hasan Sadrazam (Dk.55 Deniz Kurtay)

GOLLER: Dk.22 Ali Nazlıoğlu (Tatlısu) – Dk.20 (Pen), 23 ve 35 Ertaç Taşkıran, Dk.52 Burak Sarıkaya (Türk Ocağı)

Koopbank Kıbrıs Kupası 1’inci tur karşılaşmasında Türk Ocağı konuk olduğu Tatlısu’yu farklı yenerek bir üst tura yükseldi. İki sarı siyahlı ekibin mücadelesinde Tatlısu’nun golü 22’nci dakikada Ali Nazlıoğlu’ndan gelirken, Türk Ocağı 20’nci dakikada penaltıdan olmak üzere 23 ve 35’te Ertaç Taşkıran, 52’nci dakikada da Burak Sarıkaya’nın golleri ile rakibini 4-1 yendi.