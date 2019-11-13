

“Yurtdışında herhangi bir ülkeye gidişim konusunda en küçük bir kısıtlama ya da engellemeye tabii değilim. “





Başbakan Ersin Tatar hakkındaki “efsane”yi sorgulamış, açıklık istemiştim.

Çünkü ciddi iddialar karşında büyük bir suskunluk sarmalı vardı.

“Ersin Tatar, İngiltere ya da yurt dışında Türkiye dışında bir ülkeye gidebilir mi?”

Toplum liderliği için “adaylığa” hazırlık yaparken buna açıklık getirmesi önemliydi.



“Ersin Tatar’ın suçlu birisi olduğunu hiç düşünmüyorum. Ancak o dönemde, Polly Peck’in muhasebeden sorumlu ismi olduğunu biliyorum” demiştim.



Uzatmayalım, sayın Ersin Tatar’dan yanıt geldi...

Sizi o mektupla baş başa bırakıyorum.

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Sayın Cenk Mutluyakalı,

Yenidüzen Gazetesi

Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni…



Yenidüzen gazetesinde yayınlanan köşe yazınızda benim yurt dışına gidip gidemeyeceğimi sorguluyorsunuz.



Keşke bir takım gerçek dışı şeyleri malzeme yaparak aleyhime siyasi fayda edeceklerini sananları memnun etmek için yazı yazmak yerine bana sorsanız ve gerçekleri kaleme alsaydınız.



Başkaları yazdı, ciddiye bile almadım ama Yenidüzen’in bu konuyu irdelemesi başka olduğu için son kez bu konuya açıklık getirmek istiyorum.



Çok açık ve net olarak belirtiyorum; Yurtdışı olarak Türkiye’ye zaten gidiyorum, diğer herhangi bir ülkeye gidişim konusunda ise en küçük bir kısıtlama ya da engellemeye tabii değilim.



Ben 30 yıl önce Londra’da Polly Peck’te çalıştım. Daha sonra İstanbul’a giderek Show TV’de üst düzey yönetici olarak görev yaptım. Pek çok kez Avrupa’ya gittim. Ardından ise 2000 yılından itibaren çok sevdiğim ülkeme yerleştim. Yine, şu veya bu şekilde yurt dışı seyahatlerim oldu.



Ancak son zamanlarda bu konu o kadar yazıldı çizildi ki, ben bile, bir ara, kendimden gayet emin olmama rağmen, ‘acaba benim bilmediğim, tahmin etmediğim bir şey olabilir mi’ diye aklımdan geçirdim ve gereken araştırmaları yaptırdım.



Sonuç olarak bana en küçük bir sıkıntım söz konusu olmadığı bildirildi.



Ben yaptığım ve/ veya talip olduğum görevleri en iyi şekilde başarmak için rahat olmam gerektiğini herkesten iyi biliyorum. Dolayısı ile Başbakan olarak üzerime düşen vazifeleri, nerede olursa olsun yerine getirebilecek rahatlıkta olduğumu bir kez daha sizinle ve aracılığınızla değerli Halkımızla paylaşmak istiyorum.



Nitekim, yakında inşallah bir Avrupa ziyaretim olacak.



Kimse bana çamur atmaya kalkışmasın, tutmaz. Şeffaf, dürüst, maddi konularda son derece titiz çalışan bir kişiyim. İngiltere’de, Türkiye’de ve KKTC’de böyle çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum.



Dün Kıbrıs Türk Halkı’na nasıl faydalı olurum çabası içerisindeydim. Bugün de öyleyim, yarın da öyle olacağım.



Ersin Tatar,

UBP Genel Başkanı,

Başbakan.