Ersan Dağlı: KKTC’de Sigorta Haftası içselleştirilemedi

Türkiye’de sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik yayınlar hazırlayan SigortaMedya, Sigorta Haftası dolayısıyla Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı’ya görüşlerini sordu.

Dağlı, KKTC’de Sigorta Haftası’na yeterli ilginin gösterilmesinden yakındı.

“Sigorta her koşulda, her dönemde, hem bireysel hem de Kurumsal Sigortalılar için vazgeçilmez olmalıdır” diyerek sözlerine başlayan Dağlı, “Her yıl Ekim ayında kutladığımız Sigorta Haftasını bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Pandemi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin tam ortasında gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu yıl, bu özel günü sosyal medya hesaplarımızda gündemde tutarak kutluyoruz. Ancak vurgulamalıyım ki maalesef Sigorta Haftası; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, ne sigortalılarımız ne de sigorta şirketlerimiz ve Devletimiz tarafından bugüne kadar içselleştirilemedi, sahiplenilemedi. Hatta bilinmemektedir. Hâlbuki dünyada birçok özel gün kutlanmaktadır. Bizler için bunlardan bir tanesi de Sigorta Haftasıdır. Hepimize kutlu olsun” dedi.

Devlet-Sigorta Sektörü işbirliği

KKTC’de sigorta bilinirliğinin artması için Sigorta Haftası’nın önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Dağlı, “Ekonominin sürekliliği için bankacılık sektöründen sonra ikinci büyük finans sektörü olan sigortacılığımız bu önemli haftayı her yıl görkemli bir şekilde kutlamalıdır inancındayım. Devlet ve Hükümet yetkilileri de sahiplenip bu hafta ile ilgili çok önemli mesajlar verilerek paylaşımlar yapmalıdır. Bu paylaşımlar sektörün daha iyi şartlarda gelişebilmesinin önünü açmalıdır. Devlet – Sigorta Sektörü işbirliği ile ve özellikle Covid-19 pandemi sürecinde önemi gittikçe artan Dijital Dönüşüm Projelerinden tutun da; Covid-19 kapsamlı Seyahat Sağlık ve Özel Sağlık Sigortalarının yaygınlaştırılması; ayrıca Deprem ve Doğal Afet Risklerinin (Sel ve Su Baskınları ve Dolu yağışları vb) farkındalığını yaratmak; bu alanda sigortalı sayısını önemli ölçüde artırmak olmalıdır” diye konuştu.

İlkokuldan başlanmalı

Sigorta olmadan bir yaşamın asla mümkün olmadığına inanan birisi olduğunu özellikle vurgulayan Dağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ancak her doğal afet olaylarında devletin vatandaşın yanında olduğu vurgusunun kesinlikle politik literatürün gündeminden kaldırılmalı. Gerek bireysel gerekse kurumsal alanda tüm risklerin sigorta ile koruma altına alınabildiği ve sigortanın bir güvence olduğu vurgulanmalıdır. Toplumda sigorta bilincini ve önemini artırmak için ilkokuldan başlayarak çevre derslerine ek olarak mutlaka sigorta konularının müfredata eklenmesi gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi sorumluluk sigortalarının her sektöre yaygınlaştırılması için süratle gerekli yasal düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.”