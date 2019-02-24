Ersalıcı aracında ölü bulundu
Lefkoşa'da sakin Erdal Ersalıcı (E-49), Tepebaşı - Güzelyurt Anayolunun sağ tarafında bulunan ormanlık alanda aracı içerisinde ölü olarak bulundu.
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24.2.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Erdal Ersalıcı (E-49), Tepebaşı - Güzelyurt Anayolunun sağ tarafında bulunan ormanlık alanda aracı içerisinde ölü olarak bulundu. Erdal Ersalıcı, 22.2.2019 tarihinde aracı ile Lefkoşa'daki evinden ayrılmış ve aranmaktaydı. Soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : polis ölü kayıp, erdal ersalıcı
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