Erol Evgin ve Nesrin Sipahi’den birer albüm

Ersin Kaşif

Erol Evgin’den ‘Altın Düetler 2’

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, ‘Altın Düetler’ albümünün gördüğü büyük ilginin ardından üç yıl sonra unutulmaz şarkılarını Türkiye’nin en güçlü kadın ses sanatçılarıyla paylaştığı ‘Altın Düetler 2’ albümünü müzikseverlerle buluşturuyor. ‘Altın Düetler 2’de; ‘Altın Düetler’ gibi dört neslin birlikte söylediği, anılara fon müziği olmuş müziğin altın şarkılarına bir “Kadın Dokunuşu”…

Albümde Erol Evgin’in konuğu olan sanatçılar ve paylaştıkları şarkılar;

Ajda Pekkan “İçimdeki Fırtına”, Atiye “Tüm Bir Yaşam”, Ceylan Ertem “Sitem”, Demet Sağıroğlu “Yeter”, Deniz Seki “Bir İlkbahar Sabahı”, Farah Zeynep Abdullah “Sen Unutulacak Kadın mısın?”, Funda Arar “Deli Divane”, Kalben “Bizim Tango”, Nil Karaibrahimgil “Canım Benim”, Şebnem Keskin “İbadetim”, Zara “Bir Bakışın Yetti”, Ziynet Sali “Etme Eyleme”.

‘Altın Düetler 2’ albümünde;

Yedi Çiğdem Talu - Melih Kibar şarkısı. bir Sezen Aksu şarkısı, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya bestesi Erol Evgin’e ait bir şarkı, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya bestesi Erol Evgin ve Murat Evgin’e ait bir şarkı, Erol Evgin’in bestelediği Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir şiiri, sözleri Dr. Bekir Mutlu’ya bestesi Erdoğan Berker’e ait bir şarkı yer alıyor. ‘Altın Düetler 2’; 70’li ve 80’li yılların dönem ruhunu günümüz soundları ile ustalıkla harmanlayan değerli müzik adamı İskender Paydaş’ın yepyeni düzenlemeleriyle müzikseverlerle buluşuyor. ‘Erol Evgin Prodüksiyon’ yapımı olan ‘Altın Düetler 2’ albümü; 28 Haziran 2019 Cuma günü Universal Music Turkey dağıtımıyla dijital platformlarda ve müzik marketlerde yer aldı. (Universal Music Turkey).

Nesrin Sipahi’den ‘Aşk Mevsime Bakmaz’ Albümü Plak Formatında Çıktı

Nesrin Sipahi’nin 1983 çıkışlı “Aşk Mevsime Bakmaz” plağı, Universal Müzik Türkiye etiketiyle orijinal kalitesinde Türk Sanat Müziği dinleyicileriyle yeniden buluşuyor. Birbirinden güzel 12 eserden oluşan bu albüme sahip olmanızı Adres Müzik olarak öneriyoruz. Kolleksiyonunuzda mutlaka bulunması gereken bu albümün şarkı listesi ise aşağıdaki şekilde: 1.Sensiz Her Gecenin Sabahı Olmayacak 2.Bir Peri Masalı 3.Affetmem Asla Seni 4.Ayrılık 5.Herşey Bana Göz Süzüp Baktığın An Başladı (Aşk Fırtınası) 6.Oy Deniz Karadeniz 7.Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim 8.Derbeder Bir Aşıkım 9.Kanun Taksimi 10.Kalp Kalbe Karşı Derler 11.Aşk Mevsime Bakmaz Güzelim 12.Yalan (Universal Music Turkey)