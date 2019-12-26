Erol Diker’in istinafı dinlendi
Öz oğlu Mustafa Diker’e 2012 yılında tecavüz eden ardından yastıkla boğarak acımasızca öldürerek ömür boyu hapse mahkum edilen Erol Diker'in istinafıYagıtay Ceza Mahkemesi huzurunda dinlendi.
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6 Nisan 2012 tarihinde Haspolat’ta öz oğlu Mustafa Diker’e tecavüz eden ardından yastıkla boğarak acımasızca öldüren ve çocuğun cesedini bir çöplüğe atan sanık Erol Diker,
hem almış olduğu 40 yıllık hapis cezasını çok bularak hem de cinayeti planlı işlemediğine dair dosyaladığı istinaf Yagıtay Ceza Mahkemesi huzurunda dinlendi. Yargıtay Ceza, istinafı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.
KKTC’de, 2012 yılında büyük infiale neden olan ve “küçük Mustafa cinayeti” diye bilinen cinayet olayından ötürü müebbet hapis cezasına çarptırılan baba Erol Diker, mahkeme kararını hatalı, cezasını da çok bularak Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.
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