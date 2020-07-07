Eroğlu’nun durumu iyi
Anjiyo yapılarak kalbine stent takılan 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu iyi, yoğun bakımdan çıktı, herhangi bir sıkıntı olmazsa yarın taburcu olacak.
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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Doktoru Prof. Dr. Hamza Duygu, YENİDÜZEN’e Eroğlu’nun durumuyla ilgili bilgi aktardı
Duygu, “Dün anjiyo yaptık, ana damarında ciddi bir darlık saptandı ve stent konuldu, bugün normal servise aldık, yoğun bakımdan çıkardık, hayati tehlikesi yok, sıkıntı olmazsa yarın taburcu olacak.” dedi.
3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na dün sabah anjiyo yapılarak kalp damarlarından birine stent takılmış, tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği açıklanmıştı.
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