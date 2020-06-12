Ermeni Manastırı’nda çalışmalar yeniden başladı

Girne Beşparmak Dağlarında yer alan Surp Magar Ermeni Manastır’ında restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

Avrupa Birliği desteği ile başlatılan çalışmalar için şu açıklama yapıldı: “Girne dağlarının kuzey yamaçlarında yer alan 10. Yüzyıla ait bu güzel anıta bakın. Yakında bu muhteşem yeri ziyaret edebilecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteklediği ve İki Toplumlu Kültür Komitesi’nin bir projesi olan çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor.