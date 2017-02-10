Erken seçime 'matbaa'mız YETMİYOR!

Meltem SONAY

Oy pusulalarını basan Devlet Basımevi’nin, 70’e 100’lük ÇARŞAF LİSTE’yi basacak makinesi yok.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün sık sık erken seçimi işaret eden açıklamalarına karşın, Devlet Basımevi’nde ÇARŞAF LİSTE basacak makine olmadığı, bugün yeni makine alma kararı alınsa dahi yeni makinenin siparişinin verilmesi, makinenin gelmesi ve kurulmasının 6 ayı bulacağı öğrenildi.

Yasaya göre oy pusulalarını DEVLET BASIMEVİ basıyor…

Yasaya göre oy pusulalarının DEVLET BASIMEVİ’nce yapılması gerekiyor. Oy pusulaları, Devlet Basımevi’nde ‘polisin güvenliği’ altında basılıyor.

Devlet Basımevi’nden YSK’ya: OY PUSULASI BASACAK MAKİNEMİZ YOK!

Devlet Basımevi’nin Yüksek Seçim Kurulu’na ÇARŞAF LİSTE basacak makine olmadığını bildirdiği ve SEÇİM için makine alınması gerekliliğini ilettiği öğrenildi.

Tek Seçim Bölgesi için kullanılacak ÇARSAF LİSTE’nin, 70’e 100 santim boyutlarında olması gerekiyor.

Devlet Basımevi’nin Çarşaf Liste olmadığını YSK’ya rapor ettiği, YSK’nin da oy pusulalarının nerede basılacağına ilişkin endişeleri olduğu elde edilen bilgiler arasında.

Bugünkü değeri 1 milyon 300 bin EURO!..

Tek Seçim Bölgesi için kullanılacak 70’e 100 santim boyutlarında ÇARSAF LİSTE’yi basabilecek makinenin bugünkü değeri 1 milyon 300 bin EURO.

1 milyon 300 bin EURO’luk makineyi alacak bütçe de yok!

Bugün bu makinenin alınmasına karar verilse, sipariş verilmesi, adaya gelmesi, kurulması ve ayarlanması için EN AZ 6 AYLIK bir süreye ihtiyaç olduğu da belirtiliyor. Bu makinenin de 9 parti üstü basabileceğini ancak seçime 12 partiden fazla partinin katılımı durumunda yine basım yapamayacağı öğrenildi.

Öte yandan yeni seçim sistemi ve 1 metrelik Çarşaf Liste ile seçim için, ‘Seçim Sandıkları’ ve oy kullanılan ‘KABİN’lerin de düzenlenmesi gerekiyor.