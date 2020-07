'ERKEN SEÇİM' SİNYALİ Rest mi, blöf mü?

Başbakan Ersin Tatar'ın Ocak 2021’de erken genel seçim sinyali vermesi siyasi partilerde farklı yorumlandı. Hükümet ortağı Halkın Partisi seçimi gündemine almazken muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası bir erken genel seçimin gündeme gelebileceğini söyledi.



Dila ŞİMŞEK

Başbakan Ersin Tatar, Ocak 2021’de erken genel seçim sinyali verdi, YENİDÜZEN’e konuşan siyasiler erken seçim gündemine farklı yanaştı.

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerin 11 Ekim’de olmasına sıcak bakmadığını, seçimin Ocak 2021’de olmasını tercih ettiğini dile getirdi.

Öte yandan hükümet ortağı HP'nin Genel Başkanı Yenal Senin, Başbakan'ın açıklamalarından haberdar olmadığını ifade ederek, Halkın Partisi’nin gündeminde erken seçim olmadığını kaydetti.

Muhalefet partileri, hükümetin zaten ‘fiilen’ bittiğini, sadece resmi ilanının yapılmadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim olacağını öngördüklerini anlattı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın hükümetin yönetme becerisini kaybettiğini ve uzun süremeyeceğini ifade ederken, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP ve HP’nin birbirlerine devamlı olarak ‘blöf’ yaptığını belirtti. Özyiğit, “Bu işi beceremiyorsanız çıkın istifa edin” dedi.

Erken seçime yönelik bir eleştiriyi de, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptı. Ataoğlu, ‘her başınız sıkışınca seçime gidemezsiniz, halka yazık, ekonomiye yazık’ diyerek, Başkanlık sistemini savundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, erken seçime tam destek belirterek, hükümete kim gelecekse gelsin, iç ve dıştan yardıma hazır olduklarını kaydetti.

YENİDÜZEN siyasi partilere "erken seçim" önerisini sordu

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: “Hükümet ciddi uyumsuzluk içinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası erken seçim mümkün gibi görülüyor.”

HP Genel Başkanı Yenal Senin: “Erken seçim partimizin gündeminde değil.”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “UBP-HP hükümeti fiilen bitti, erken seçim için desteğe hazırız.”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Her sıkışınca seçime gitmek topluma yazık etmektir.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “UBP de HP de birbirine blöf yapıyor, bu işi beceremiyorsanız istifa edin.”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: “Hükümet ciddi uyumsuzluk içinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası erken seçim mümkün gibi görülüyor…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP-HP hükümetinin artık icraat yapamaz durumda olduğunu, yapılan icraatların da halk tarafından sorgulanan, güven duyulmayan ve devamlı değiştirilen türde olduğunu söyledi. Sorakın, yönetme becerisini kaybeden bu hükümetin uzun sürmesinin mümkün görünmediğini belirterek, Başbakanın ise neye göre Ocak’ta seçim öngördüğünü bilemediğini ifade etti. “Ancak Cumhurbaşkanlığı sonrası bir erken seçim mümkün gibi görünüyor. UBP-HP hükümetinde ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İmar Planı da son noktayı koymuş oldu. Hükümet ortakları sürekli kendi içinde çelişki yaşıyor, ciddi uyumsuzluk var… Halkın güvenini yitirmiş bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

HP Genel Başkanı Yenal Senin: “Erken seçim partimizin gündeminde değil”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, erken seçimin HP’nin gündeminde olmadığını söyledi. Senin, Başbakanın açıklamaları ile ilgili bir bilgisi olmadığını, hükümet devam ederken HP’nin erken seçimi düşünmediğini ifade etti. Diyalogla anlaşılması gerektiğini dile getiren Senin, sürecin takip edilmesine işaret ederek, erken seçimle ilgili tek taraflı olarak karar alınamayacağını dile getirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “UBP de HP de birbirine blöf yapıyor, bu işi beceremiyorsanız istifa edin, ‘kim kazanacak görürüz’ mantığından çıkın”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP ve HP’nin karşılıklı olarak birbirlerine blöf yaptığını söyledi. “Özel jet skandalı sonrası HP’nin isteğiyle Üstel’in kellesi gitti, olay tatlıya bağlandı. Ama ardından İmar Planı krizi çıktı. 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi gereken planda, 7 ay geçmesine rağmen hala ilerleme gösterilmedi. Geçen hafta sorduk, hazır değil dediler, daha neyi inceleyecekler? Planda bize göre de eksiklikler vardır ancak hiç plan olmamasından iyidir, şu anda tamamen rant aldı başını gidiyor. UBP de HP’ye erken seçim sinyaliyle blöf yapıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası hükümette olan adaylar hayal kırıklığına uğrayarak hükümeti bozacak gibi görünüyor. Erken seçim mutlaka gündeme gelecektir. UBP, YDP’nin desteğiyle DP ile koalisyonu düşünüyor, Özgürgün de gelecek diye ümitleniyor ama bence bunlar hiç samimi davranışlar değil. Eğer bu işi beceremiyorsanız çıkıp istifa edin. ‘Bakalım kim kazanacak’ mantığını bu toplum hak etmiyor” ifadelerinde bulundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: “UBP-HP hükümeti fiilen bitti, erken seçime desteğe hazırız”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, iki yılı aşkın süredir erken seçim konusunda ısrarlı olduklarını vurgulayarak, kurulacak olan yeni hükümete iç ve dıştan destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. UBP-HP hükümetinin fiilen Aralık ayında bittiğini, sadece resmi ilanın yapılmadığını belirten Arıklı, erken seçimin Ocak 2021 değil, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle veya hemen sonrasında yapılması gerektiğini kaydetti. “İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar göze alınırsa, art arda iki seçim yapmak çok masraflı olacaktır. Bu nedenle gerekli ayarlamalar yapılarak erken seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile yapılabilir. Bu tabii ki bizim isteğimizle olacak bir şey değil. Ancak amacımız, Kasım’da bu seçimi bitirerek, en azından 2021 bütçesinin kurtarılabilmesi, önümüzdeki yılı iyileştirmektir. Bunun yanı sıra seçim yasasının da mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, barajın arttırılması, karmanın kaldırılması ve seçim noktalarının tekrar değerlendirilerek seçimin pratikleştirilmesini istiyoruz. Umarım UBP de bunun önünü açar. Kurulacak olan hükümet, seçimle gelmeli, kimin geleceğinin bizim için önemi yok, destek vermeye hazırız. UBP-HP hükümeti, hem kendilerine, hem de halka daha fazla ızdırap yaşatmasınlar…” şeklinde konuştu.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Her sıkışınca seçime gitmek topluma yazık etmektir”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, erken seçime yönelik görüşlerle ya da DP’nin isminin geçmesiyle ilgili haberi olmadığını belirterek, ‘her sıkışıldığında seçime gidilemeyeceğini’ söyledi. Ataoğlu, “Erken seçimle ilgili kararı Meclis alabilir. Ancak şunu unutmamalıyız ki hükümetler beş yıllık olarak seçilir, yani sıkışınca erken seçime gitmek çözüm değildir, formül üretmek gerekir. Hükümette olmasak da, parti olarak yeni bakanlıklara düşüncelerimizi her zaman sunduk. Ancak ‘biz parti olarak zayıfladık, onlar güçlendi, onlarla ortak olalım’ mantığını onaylamıyoruz. Halka yazık, bütçeye yazık, zaten bir buçuk senede bir hükümet değişiyor. Sayın Dektaş’ın da savunduğu Başkanlık sistemini uygun görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu’nun da önerisi seçim yasasının değişmesi yönünde. Can sıkıldıkça seçim yapılamaz. Bu söylediklerimden partimizin hazır olmadığı anlaşılmasın, her parti her an hükümete geçecek gibi hazırlıklıdır zaten…” diye konuştu.

Güneş gazetesinin dünkü manşeti.