'Erken izole önemli'

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği iş birliğiyle hekim ve sağlık çalışanlarına coronavirüsle ilgili “bilgilendirme toplantısı” düzenledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thallasaemia Merkezi Konferans Salonu’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serap Çetin Çoban ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar katıldı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

BAYRAKTAR: “ERKEN İZOLE EDERSEK YAYILIMI DURDURABİLİRİZ”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, virüs ile ilgili şu ana kadar elde edilen bilgileri katılımcılarla paylaştı. Bayraktar “Şüpheli covid-19 hastalarını erken teşhis edebilirsek erken izole ederiz ve erken izole edersek de yayılımı durdurabiliriz, hedefimiz bu. Ateş, nefes darlığı, öksürük bulguları olan kişilerin eğer yurtdışı seyahat öyküsü veya yurt dışından gelenlerle teması varsa olası vaka olarak yaklaşılmalıdır.” dedi.

Bayraktar, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının olası covid-19 hastalarının tanısından, karantina alanına taşınmasına, sağlık çalışanlarının kendini nasıl koruyacağından hastanın nasıl izole edileceğine dair detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

YAVUZ: “DOĞRU ADIMLAR ATILDI… TEMAS VE DAMLACIKLARLA BULAŞAN BİR VİRÜS OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ”

Bayraktar’ın ardından sağlık çalışanları ve hekimlerin sorularını yanıtlayan Türkiye coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Kıbrıs’ta coronavirüsün tespiti sonrasında ilk adımların doğru atıldığını düşünüyoruz. Okulların tatil edilmesi de, otelin karantinaya alınması da doğru adımlardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve belirlediği kriterler çerçevesinde hareket edilmelidir ” diye konuştu.

Yavuz, sağlık çalışanlarına olası hastayla karşılaşılması durumunda yapılacaklar ve uygulanacak adımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Sağlık çalışanlarının olası vaka karşısında yapması ve yapmaması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Yavuz, “Temas ve damlacıklarla bulaşan bir virüs olduğunu unutmamalıyız. Salgınla baş etmek için herkesin bir bütün olarak çalışması, paniğe kapılmaması ve hazırlıklı olması gerekir, kişiler ve sağlık çalışanları bilimsel kaynakların önerdiği şekilde kendini korumalıdır’’ dedi. Korunmak ve salgının önlenmesi için birinci önlem ellerin sık sık yıkanması, ikinci önlem ise ellerin yüzümüze dokunmamasıdır, üçüncü önlem ise kalabalık ortamlara girmemektir.” dedi.

ÇOBAN: BAKANLIKLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serap Çetin Çoban, coronavirüsle ilgili Çin’de ilk vakalar görülür görülmez bir bilim kurulu kurulduğunu ve Türkiye Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalar başlanıldığını, Türkiye’de olduğu gibi burada diğer bakanlıklarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Çoban’ın katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış’ın kapanış konuşması ile bilgilendirme toplantısı sona erdi.

Varış “Başhekimliğimizin iş birliğiyle düzenlediğimiz toplantıya katılan tüm konuşmacı ve meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Toplumdaki paniğin esas nedeni bilgi kirliliğidir. Bilimin ışığından ayrılmadan, toplumsal dayanışma içerisinde bu süreci atlatmaktan başka seçeneğimiz yoktur" şeklinde konuştu.