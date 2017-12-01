Erken emeklilik: En verimli yaş ve ülkenin mali imkanları hassasiyeti

Salih ARICI

“Polise 45 yaşında emeklilik hakkı” tanıyacak olan Polis Örgütü Yasa Önerisiyle ilgili tartışmalar sürerken, yurttaş “erken emeklilik” konusunda ikiye bölündü.

Polislerin 45 yaşında emekli olmaları halinde devlete mali külfet getireceğine dikkat çeken kimi yurttaş, polisin en verimli döneminde emekli olmasının doğru olmadığına dikkat çekti. Erken emeklilik halinde polislerin ikinci iş yapma ihtimalleri olduğuna dikkat çeken bazı yurttaşlar, emeklilik yaşının daha yukarı çekilmesi gerektiğini vurguladı. Yurttaşlar, “Bu işin çözümü polisin sivile bağlanması, sendikal haklarının olması ve çalışma sistemlerinin de adaletli bir şekilde düzenlenmesi şeklinde olur” dedi.

Bazı yurttaşlar ise polislerin 24 saat görev yaptığını, erken yıprandıklarını savunarak, erken emekli olmaları halinde herhangi bir adaletsizlik olmayacağını dile getirdi.

Muzaffer Öztoprak:

“İnsanın en verimli yaşında emekliye ayrılması doğru değil”

Erken emeklilik devlete küfletir her zaman için. Çünkü en verimli çağında 40-45 yaşında insanın emekliye ayrılması doğru değil, emeklilik yaşının en az 60 olması lazım. Türkiye bunu erken emeklilik sistemini uyguladı ve kaynak yetersizliğinden sosyal güvenlik kurumları iflas etmenin eşiğine geldi. Bu hiç adaletli değil. Emekli olmadan 2 işte çalışanlar var bunu engellemek çalışanlara yeterli ücreti ödemek önemlidir.

Münür Rahvancıoğlu:

“Mevcut çıkmazın içerisinde polis de kendi için bir çözüm arıyor”

“45 yaşında emeklilik tabi ki adaletli değil ama adaletsiz bir durumu da bir çözüm önererek polislere umut olarak vermişler. Ben polis kişilerin beklentisini de gerçekten anlıyorum. Bu işin çözümü polisin sivile bağlanması, Sendikal haklarının olması ve çalışma sistemlerinin de adaletli bir şekilde düzenlenmesi şeklinde olur. Bu böyle olursa bence 45 yaşında emeklilik gibi ütopik ve gerçekten toplum tarafından benimsenmeyecek taleplerle gelmeyecekler. Ancak mevcut çıkmazın içerisinde polis de kendi için bir çözüm arıyor çünkü ek mesai ödenmiyor, Uzun saatler çalıştırılıyor, hiçbir risk ödeneği yok ciddi anlamda sıkıntılı bir iş yapıyor polislerimiz, onlarda kendilerine göre bir çözüm arıyorlar. Ben insanların emekliye çıkmasını bir külfet olarak değerlendirmiyorum, çalıştığı süre zarfında onunla ilgi yatırımlar yapılıp ilgili fonlar oluşturulursa o insan kendi birikimleri üzerinden emekliye çıkar. Keşke ülkemiz refah içinde olsa herkes 45 yaşında emekliye çıksa, bununda mümkün olduğunu düşünürüm başka ülkelere de bunun örnekleri de var ama şu anki sistemde bu kesinlikle mümkün değil.”

Sadık Üstünel:

“Erken emekli olsun fakat 45 yaşı da çok erken bir yaştır”

“Erken emeklilik polis için doğru olabilir, Çünkü bir Polis bir memura göre daha çok risk altındadır. Polis 24 saat görevde o daha çok yıpranır bir memura göre, ama devletin de ne yapmak istediğini anlamadım. 45 yaşında emekli olunması halinde toplumda bir ayrıcalık söz konusu olacak. bu durum devlete külfet olacak, emekli olan kişi gidip başka bir işte de çalışacak. Belki genç polis adaylarının önü açılacak ama o genç poliste bir asgari ücretle nasıl geçinecek? Bu polis yasasının neden değiştiğini hükümete sorsak oda bilmez seçim yatırımıdır? Bilmiyorum Asker Polis görevlerindeki riskler nedeniyle erken emekli olsun fakat 45 yaşı da çok erken bir yaştır. Bahsettiğim gibi erken emekli olan kişi başka işte çalıştığı taktirde Polis adaylarının önü açılacak fakat diğer sektördeki gençlerin önü kesilecek.”

Hasan Okur:

“Erken emeklilik devlete yüktür”

“Bence 45 yaşında erken emeklilik adaletli değil. Neden bu hak sadece Polislere tanınıyor da ada yaşayan diğer vatandaşlara tanınmıyor, bence bunda bir haksızlık var. Hepimiz bu adada yaşıyoruz böyle bir hak olacaksa sadece Polislerin değil herkesin bu haktan yararlanması lazım. Açıkçası ben bu erken emeklilik konusunu pek mantıklı bulmuyorum. Erken emeklilik devlete yüktür, vatanına milletine en verimli yaşında emekli yapılacak. Bu kişi bu sefer gidecek başka ek iş yapacak evinde oturmayacak ki.”

Fuat Cırık:

“Ben erken emekli olmasınlar demiyorum olsunlar ama maaşlarını 65 yaşında alsınlar”

“60-65 yaşında emekli olan bir insana göre 45 yaşında bir insan benim gözümde genç sayılır. 45 yaşında emekli olacak oturacak devletten maaş alacak, Bu en başta 60-65 yaşında emekli olan insana haksızlıktır. Ülkemizdeki polislerin çalışma şartların da bence rahat rahat 55 yaşına kadar çalışabilir.

45 yaşında emekli olduğunda hem devletten maaş alacak hem de gidecek özel bir sektörde iş yapacak, genç nesillin çalışması gerektiği yerde o çalışacak genç nesil işsiz kalacak, bu defa ise gençler ister istemez kötü kara para kazanma yolunu seçecek. Erken emeklilik durumu devlete büyük külfettir, Emekli sayısı artacak hem emekli olana emekli maaşı ödeyecek, hem de erken emekli olan Polisin yerini doldurduğu kişiye ayrıca bir maaş ödemek zorunda kalacak, yapılan iş aynı olacak fakat ödenen maaş 2 katına çıkacak. Devlet içinde ekonomik zorluğa neden olacak bu durum sonra şurayı özeleştirelim şu zam yapalım gibi durumlara geleceyiz. Ben erken emekli olmasınlar demiyorum olsunlar ama maaşlarını 65 yaşında alsınlar.”

Cafer Baran:

“Polislerin bu konudaki duruşunu haklı buluyorum”

“Ben bu konuda Polisleri destekliyorum çünkü Polisler 24 saat görev yapar evinden çocuğundan uzak kalıyor. Polislik mesleğinde Yaz, kış, bahar, yağmur, çamur yok stresi çok. Polis izine çıkar eylem olur izindeki Polisi ararlar çıkar görevinin başına gelir. Bu bir adaletsizliğe yol açmaz, çünkü özel sektörde çalışan insanların durumu farklıdır. Özel sektör 8saat 10saat 12 saat çalışıyor fakat Polis 24 saat görev yapıyor bu daha ağır bir yük ve strestir. Bu stres evlerine de yansıyabiliyor bazen, çocuklarıyla evleriyle yeteri kadar ilgilenemiyorlar. Bu durum devlette her hangi bir külfet olmayacak bence, çünkü emekli olduktan sonra 3-5 yıl içerisinde sağlık durumu kötüye giden birçok polisler var gerek aile olarak gerek çocukları olarak, bu kişilerde sevgi, saygı, tatil ister güzel huzurlu bir ortam ister. Diyelim ki ben Belediyede çalışıyorum 8 saatimi doldurduktan sonra 16 saat evimdeyim kimse bana 9 saat çalışacaksın demez ama Poliste bu durum böyle değil. Ben Polislerin bu konudaki duruşunu haklı buluyorum.”