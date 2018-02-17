Erkeklerde DAÜ – YDÜ finali

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Rauf Raif Denktaş Kupası’nda erkeklerde finalistler belli oldu. Kupanın finalinde DAÜ ile YDÜ karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan günün ilk yarı final mücadelesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Vakıflar Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1’lik skorla mağlup eden DAÜ ilk finalist oldu.

Günün ikinci yarı finalinde ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor karşılaştı. Dördüncü sete giden karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, finalde DAÜ’nün rakibi oldu. Rauf Raif Denktaş Kupası’nda final karşılaşmaları Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.