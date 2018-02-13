Eğmez: “Ben el kol işaretini görmedim sadece duyduklarımı söyledim” Savcı Ayşe Kaymak’ın, “Ceza Mahkemesi huzurunda yargılandınız mı” sorusu üzerine “hatırlamıyorum” diyen Eğmez, aleyhine 8 kez getirilen davaları hatırlamadı.

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’daki linç girişiminin ardından “el kol işareti ile tahrik olduğunu” iddia eden sanıklar dün yeniden hakim karşısına çıktı.

22 Ocak olaylarıyla ilgili dava bugün de devam edecek.

Afrika gazetesi önünde 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili süren davada, “tahrik” iddialarıyla ilgili tanıkların dinlenmesine devam edildi. Dünkü oturumda geçen duruşma şahadeti yarım kalan Gökhan Saraç ile TV program sunucusu Erkan Eğmez tanık olarak dinlendi.

23 Ocak’ta Gökhan Saraç’ın el kol işareti yapıldığına dair programına mesaj gönderdiğine yönelik şahadet veren Eğmez, Afrika gazetesi içerisinden el kol işareti verildiğini pek çok insandan duyduğunu Saraç'ın kendisine gönderdiği mesaj il ile de bu durumun örtüştüğünü iddia etti.

Ayrıca Afrika gazetesinde daha önce aleyhine haberler çıkan Erkan Eğmez, Savcının bu nedenle tanık olarak geldiğini söylemesi üzerine “Afrika gazetesine karşı ne sempatim ne husumetim ne de düşmanlığım var yayınları ortada” diyerek savunma yaptı.

Dava avukatının, “Afrika gazetesinin penceresinden eylemcilere el kol işareti yapılması nedeniyle sanıklar tahrik oldu” iddiasına ilişkin dinlettiği 1’i sanık 3 tanığın şahadeti tamamlandı. Savunmanın ardından sıra İddia Makamı’nın tanıklarına geçti. Mahkeme, savcılığın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı bugün saat 11:00’e erteledi.

Savunmanın son 2 tanığı şahadetini tamamladı

Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan yine geniş güvenlik önlemleri altında dünkü duruşma için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen davada, İddia Makamında Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve sanıkları temsilen avukat Enver Öztürk mahkemede hazır bulundu.

Dünkü celsede geçen duruşma mesai bitimi nedeniyle şahadeti yarım kalan 2’inci tanık Gökhan Saraç’ın şahadetine kaldığı yerden devam edildi. Tanık araç’ın şahadeti ardından ise 3’üncü tanık olarak TV program sunucusu Erkan Eğmez dinlendi.

Eğmez: “El kol işareti yapıldığını pek çok kişi söyledi”

Tanık Erkan Eğmez, diğer tanık Gökhan Saraç tarafından 23 Ocak’ta yaptığı programına gönderilen bir mesaj ile ilgili tanık olarak dinlendi. Eğmez, savcı ve avukatın sorularını yanıtladı. Eğmez, 23 Ocak'ta yaptığı televizyon programında konuklarıyla birlikte, Afrika gazetesi önünde yaşanan olayları tartıştıklarını belirterek, bu konuda izleyicilerin telefonla ve mesaj attıklarını bunların önemli olduğunu söyledi. Gazeteci kimliğiyle kendisinin de eylemde yer aldığını ancak kendisinin söz konusu yerde cam arkasına paralel durduğu için Afrika’nın içerisinden el kol işaretini görmediğini söyleyen Eğmez, ancak eylemde pek çok kişinin el kol işareti verildiğini kendisine söylendiğini iddia etti. Programına Gökhan Saraç'ın bu olayla ilgili mesaj attığını belirten Eğmez, söz konusu program kaydını bellek kartta getirdiğini aktardı.

“Duyduklarım ile mesaj örtüşüyor”

Bunun üzerine Savcı Ayşe Kaymak itiraz ederek, bu programı izlemesi gerektiğini bu nedenle oturuma ara verilmesini talep etti. Mahkeme, bu talep üzerine oturuma ara verildi. Aradan sonra tanık Erkan Eğmez'in sorgulanmasına devam edildi. Eğmez şahadetinde, Afrika gazetesi içerisinden el kol işareti verildiğini pek çok insandan duyduğunu yineleyerek, Gökhan Saraç'ın kendisine gönderdiği mesaj il ile de bu durumun örtüştüğünü iddia etti.

Savcının soruları üzerine Afrika gazetesi önüne gittiğinde, eylemcilerin gazeteye tepki ve protesto ettiklerini söyledi.

“Görmediğim bir şeyi programımda söylemem”

Eğmez, "ben de gazetenin yayınını doğru bulmuyorum. Böyle bir haberi kabul etmem mümkün değil. Bu yayının yanıltmacı, halkı provoke etmektedir diye düşünüyorum. Ben el kol işaretini görmedim sadece duyduklarımı söyledim” dedi. Savcının, “programınızda mesaj gelmeden önce el kol işaretleri nedeniyle bunların yaşandığını duyduğunuzu neden söylemediniz” sorusu üzerine, Eğmez “programımda da gözümün görmediği bir şeyi söylemem, gözümle görseydim söylerdim. Gözünüzle görmediğiniz bir şeyi söyler ya da yazarsanız o yalan haber olur” dedi.

“Afrika gazetesine ne sempatimi ne husumetim ne de düşmanlığım var”

Savcı Ayşe Kaymak, sorgusunda Erkan Eğmez ile Afrika gazetesi arasında daha önce yazılan ve yaşanan gelişmelere değinerek, bunlar üzerine sorgulamasını sürdürdü. Eğmez, Afrika gazetesiyle arasında husumetin Afrika’nın yaptığı haberlerle ilgili olduğunu hatta bununla ilgili daha önce dava açtığını söyleyerek, “Avukatım bana dava aç ama uzun yıllar sürer sonuçlandığında, bir özür yazısı yayınlar o kadar dedi. Bu da yasaların eksikliği olduğunu gösterir” savunmasını yaptı.

“Afrika gazetesini ciddiye almadığım için okumuyorum” diyen Eğmez, Afrika gazetesinin daha önce “sınır ihlali ettiğim ve bir kamyon sigarayla yakalandığım” haberlerini yazdığını söyledi. Ayrıca 1995 yılında Afrika gazetesinin kendisini uyuşturucudan yakalandığını dair yazı yazdığını iddia eden Eğmez, “güneyde 53 gün tutuklu kaldım, ciddi işkence gördüm, 13 gün hastanede kaldım. Hakkımda uyuşturucu işi ve casusluk yaptığıma dair dosya bile yoktur. Hakkımda bir dava dosyalanmadı. 53 gün esir kaldığım için insan hakkı ihlali nedeniyle AİHM’e başvurdum ve davayı kazandım, tazminat ödettirdim. Uyuşturucu işi ve casusluk yaptığım iddiaları Rum gazetelerinin uydurmasıydı” iddialarında bulundu.

Tanık Eğmez, “Afrika gazetesine karşı ne sempatimi ne husumetim ne de düşmanlığım var yayınları ortada” dedi.

Savcı sordu, tanık kendi sabıkalarını hatırlamadı

Savcı Ayşe Kaymak’ın, “Ceza Mahkemesi huzurunda yargılandınız mı” sorusu üzerine “hatırlamıyorum” diyen Eğmez, aleyhine 8 kez getirilen davaları hatırlamadı.

Savcı, “1990’lı yıllarda ‘izinsiz hayvan ithal etmek’, ‘gümrük işlemlerine aykırı işler yapmak’, ‘mal sahibinden izinsiz tarım arazisi tımar etmek’ gibi birçok sabıkanız var. Birden fazla ceza mahkemesi huzuruna çıktınız ve para cezasına çarptırıldınız” dedi. Tanık Erkan Eğmez ise “hatırlamadım” dedi.

Savcı Kaymak yine Erkan Eğmez’in “sınır ihlali” suçundan dolayı davası olduğunu hatırlatması üzerine ise “henüz yargılama olamadı” dedi.

Son olarak Savcı Ayşe Kaymak Şadi, “Sizin Afrika gazetesine karşı sempatiniz yoktur, bunları onların aleyhine sunmak için tanık olarak geldiniz” demesine, Erkan Eğmez “hayır” cevabını verdi. Bunun üzerine Savcı, “siz Afrika gazetesinin sizle ilgili yapmış olduğu yayınlardan ve siyasi görüşünüz nedeniyle rahatsızsınız” demesi üzerine “ne sempatim var ne de husumetim” yanıtını verdi.

Duruşma bugün saat 11:00’de

Savcı, tanığa başka soru sormayacağını beyan etmesi üzerine, sözü alan dava avukatı başka bir tanık dinletmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Savcı Ayşe Kaymak Şadi, tanıklarının hazır olması için süre talep ederken, sanıkların da tutukluluğunun devamını istedi. Avukat Enver Öztürk ise tehir talebine itiraz etmeyerek, sanıkların tutuksuz yargılanmaları için yeniden talepte bulundu.

Yargıç Tacan Reynar da huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek, sanıkların tutukluluk sürelerinin devam etmesine direktif vererek, duruşmanın bugün saat 11:00’e ertelenmesine karar verdi.