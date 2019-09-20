‘Erişim Engeli Kararı’ sahte çıktı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Adalet Bakanlığı’nın yaptığı araştırma sonrasında, YENİDÜZEN ve Kıbrıs Türk basınından bazı gazetelere gönderilen “Erişim Engeli Kararı”na yönelik belgenin “sahte” olduğunu, Türkiye’deki mahkemelerde böyle bir karar alınmadığını açıkladı.



YENİDÜZEN’e verilen bilgide, böyle bir “karar” olmadığı gibi aynı zamanda sözde kararda belirtilen “Başkan” ve “Katip” gibi isimlerin de tümüyle kurgu olduğu belirtildi.



Av. Uğur Yılmaz adına İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nden YENİDÜZEN ve bazı gazetelere “erişim engeli emri” iletilmiş, kararın “Netkent Üniversitesi adına” alındığı iddia edilmişti.



YENİDÜZEN, bu bildirim sonrasında Yüksek Mahkeme, TC Büyükelçiliği Hukuk Müşavirliği ve üniversiteden bilgi talep etmişti.



Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Genel Sekreteri Cavit Tuna da yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gazetenizin haberlerine erişim yasağı getirilmesine ilişkin bir başvurusu da kesinlikle olmamıştır” görüşünü ortaya koymuştu.



Üniversite, “sahte mahkeme kararı” üretenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıklamıştı.



