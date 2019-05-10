Erhürman'ı böyle karşıladılar

Halkın Partisi'nin "çekildik" açıklaması ve 'Dörtlü Koalisyon Hükümeti'nin istifasını vermesi ile siyasette bir dönem daha kapandı.

Başbakan Tufan Erhürman, "temiz, dürüst, bilge, kucaklayıcı" özellikleriyle konuşuldu, "örnek bir Başbakan" portresi olarak pek çok yorumda öne çıktı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'nin dün akşam yer alan Parti Meclisi toplantısının girişinde Başbakan Erhürman, gençler tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılanırken, Erhürman'ın bu ilgi karşısında duygulandığı gözlerden kaçmadı.

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