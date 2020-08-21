Erhürman’dan Tatar’a: Hangi hukuksal süreç?

Başbakan Tatar’ın Maraş’a ilişkin açıklamalarını değerlendiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, herkesin Maraş konusunun Kıbrıs Türk halkı için bir seçime malzeme edilemeyecek kadar ciddi bir konu olduğunun farkına varması gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman, hiç kimsenin Maraş'ta uluslararası hukuk çerçevesinde atabileceğimiz adımlara seçim kaygısıyla zarar verme hakkı olmadığını da altını çizdi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Maraş'ta envanter çalışması, altyapı hazırlıkları ve hukuksal süreç bitti diyor Sayın Tatar. Hangi hukuksal süreç? Altyapı hazırlıklarından kasıt ne?

Herkes Maraş konusunun Kıbrıs Türk halkı için bir seçime malzeme edilemeyecek kadar ciddi bir konu olduğunun farkına varmalı. Hiç kimsenin Maraş'ta uluslararası hukuk çerçevesinde atabileceğimiz adımlara seçim kaygısıyla zarar verme hakkı yok!”