Erhürman'dan 'seyrüsefer' çağrısı: "Seyrüseferin bir kısmı yollara harcanmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman “Seyrüsefer harçlarından elde ettiğimiz gelirin belli bir oranı kesinlikle yolların yapımı, tamiri ve bakımına gidecek şeklindeki düzenlemeleri gündemimize almamız gerekiyor” dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Erhürman trafikte, sağlıkta ve eğitimde kaynak beklentisi olan sorunlar bulunduğuna işaret ederek “Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ve meclis bu sorunları gündem yapmak zorundadır diye düşünüyorum” dedi.

"Dış kaynak aktarımı beklentisi ile" devlet bütçeleri hazırlandığına işaret eden Erhürman, hükümete seslenerek “Gelin ulaşım, eğitim ve sağlık meselesini masaya yatıralım. Seyrüsefer gelirlerinden ulaşıma gidecek kaynak nedeniyle bütçede eksilecek olan gelirlerimizi hep birlikte tartışalım. Bunu sadece ulaşım için değil, sağlık ve eğitim için de yapalım. Yapıcı muhalefet anlayışı ile bu konuları kafa kafaya verip konuşmaya hazırız” dedi.