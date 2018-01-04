Erhürman'dan Özgürgün'e yanıt gecikmedi

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Havadis Gazetesi’ne verdiği röportajda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay için ‘siyaseti öğrenemediler’ açıklaması siyaseti kızıştırdı.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Havadis Gazetesi’ne verdiği röportajda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay için ‘siyaseti öğrenemediler’ açıklaması siyaseti kızıştırdı.

Özgürgün, banka hesaplarının öne sürülerek, “UBP ile koalisyon kurmam, hesap soracağım” açıklamalarını yapan Erhürman ve Özersay’ı ‘tecrübesiz’ olarak nitelendirdi.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da hayatı boyunca siyaset yapsa dahi Özgürgün’ün kendisinin öğrendiği siyaseti öğrenmesinin mümkün olmadığını vurguladı, “Bu ülkenin, halkın başına ne geldiyse onun öğrendiği ve temsil ettiği siyaset anlayışının sergilediği zihniyetten geldi” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: Havadis gazetesine verdiği röportajda benim henüz siyaseti öğrenemediğimi söylemiş Özgürgün. Onun öğrendiği siyaseti hiçbir zaman öğrenmeyeceğim zaten. Belli ki benim öğrendiğim siyaseti de hayatı boyunca siyaset yapsa dahi kendisinin öğrenmesi mümkün değil!!! Bu ülkenin, bu halkın başına ne geldiyse onun öğrendiği ve temsil ettiği siyaset anlayışının sergilediği zihniyetten geldi...