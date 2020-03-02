Erhürman’dan önemli uyarı: ‘Basın açıklaması ile olmaz, BM, AB devreye sokulmalı’

4 geçiş noktasının 1 haftalığına yeniden değerlendirilmek üzere kapatılması kararına ilişkin konuşan CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, basın açıklamaları ile ortaya konan tepkilerin yeterli olmadığına vurgu yaptı, BM ve AB’nin devreye girmesini sağlanması gerektiğinin altı çizdi.

Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu tarafından, ilgili kimsenin haberi olmadan 4 geçiş noktasının 1 haftalığına yeniden değerlendirilmek üzere kapatılması kararına işaret eden Erhürman, ‘ateş ölçme’nin dışında bir işlem yapılmadığını da belirtti.

Basın açıklamaları ile ortaya konan tepkilerin yeterli olmadığına vurgu yapan Erhürman, BM ve AB’nin devreye girmesini sağlanması gerektiğinin altı çizdi.

“Biraz daha hareketli olmamız gereken bir noktadayız. Basın açıklaması ile geçiştirebileceğimiz bir durumda değiliz” diyen Erhürman, tutarsız uygulamaların da yapıldığına işaret etti.

Koronavirüs dışında başka bir nedenle mi bu uygulama yapılıyor soruları varken, BM’nin ve AB’nin hemen devreye sokulması gerektiğine vurgu yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, herkesi daha hareketli olmaya çağırdı.

‘Çok sayıda istihdam ve vatandaş iddiası var’

Çok sayıda istihdam ve vatandaşlık iddiası oluğuna işaret eden Erhürman, çok kısa sürede Hükümet’in 2020 içindeki istihdam ve vatandaş sayısını paylaşmasını talep etti.

Erhürman, “Bunlar bizimle paylaşılırsa, tartışmayı da daha sağlıklı yürütürüz” dedi.

“Bireylerin çabası…”

Hastane yangınında bireylerin can siperane çaba gösterdiğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, organizasyondaki ciddi sorunun ortada olduğuna işaret etti.