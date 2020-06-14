Erhürman'dan 'karantinasız giriş' açıklaması

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye'de artan vaka sayısını işaret ederek, "Gelişmeler bu yönde devam ederse, 1 Temmuz'dan itibaren karantinasız giriş kararını kesinlikle değiştirmek gerekecek" dedi.

Erhürman ayrıca 'özel izin" ile adaya karantinasız gelen kafileyle ilgili olarak da "Bu kesinlikle basite indirgenecek bir olay değil. Halkın, kimin, neden, hangi kararı verdiğini bilme hakkı var. Bütün bunlar yarın Meclis'te konuşulacak..." dedi.

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

Türkiye'de vaka sayısında artış bugün de devam etti maalesef. Sağlık Bakanı Sn. Koca, iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının altına düştüğünü, yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyacın arttığını bildirdi. Gelişmeler bu yönde devam ederse, 1 Temmuz'dan itibaren karantinasız giriş kararını kesinlikle değiştirmek gerekecek.

Bu arada, hal böyleyken yaşanan "özel izin"le giriş olayının vahameti daha da açık biçimde anlaşılıyor sanırım. Bu kesinlikle basite indirgenecek bir olay değil. Halkın, kimin, neden, hangi kararı verdiğini bilme hakkı var. Bütün bunlar yarın Meclis'te konuşulacak...