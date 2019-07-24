Erhürman’dan hükümete: İmzanıza sahip çıkın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin protokolle ilgili tepkilere “bizden önceki hükümet tarafından hazırlanan protokolü imzaladık” şeklinde yaptığı açıklamaları eleştirdi, “imzaladığınız metne sahip çıkın, neyi neden imzaladığınızı halka açıklayın” çağrısı yaptı.

Erhürman, imzalanan protokolün önemli kısmının hükümette oldukları dönemde yapılan çalışmaya dayandığını ancak içerisinde önemli ölçüde farklılaşan öngörüler bulunduğunu vurguladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erhürman, şunları söyledi: Hükümette olduğumuz dönemde “ortada protokol veya protokole ilişkin herhangi bir çalışma yok” eleştirisi yapanlar, imzaladıkları protokol eleştirilerle karşılaşınca “bizden önceki hükümet tarafından hazırlanan protokolü imzaladık” demeye başladılar. Bu iki iddia birbiriyle tutarlı değil. Ayrıca ikisi de yanlış. İmzalanan protokolün önemli bir kısmı hükümette olduğumuz dönemde bizim yaptığımız çalışmaya dayanıyor (bu da birinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor) ama imzalanan protokolde hükümet dönemimizde yapılan çalışmadan önemli ölçüde farklılaşan öngörüler var (bu da ikinci iddianın yanlış olduğunu gösteriyor). Yapılması gereken, imzayı atanların, bunları bir yana bırakarak, imzaladıkları metne sahip çıkıp, neyi neden imzaladıklarını halka anlatmasıdır.