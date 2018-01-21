Erhürman'dan Afrin yorumu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Türkiye’nin Afrin Harekatı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı:

“Bölgede barışa çok ihtiyaç duyulan bu günlerde Afrin harekatının, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede güvenliğin tesis edilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak biçimde tamamlanmasını dilerim. Umudumuz, bölgede yaşanan terörün ve çatışma ortamının daha fazla can kaybına yol açmadan bir an önce son bulması, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygıyı ve bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğini sağlayan barışçı bir ortamın tesis edilmesidir.”