Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin kendi adayını çıkaracağını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman Cumhuriyetçi Türk Partisinin Lefke İlçesi Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, hükümetin icraatlarına değindi.

Girişimcilere destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erhürman, “Bu sıkıntılı koşulların içinde bir sürü iş yapıldı. Bunların yok sayılmasını sağlamaya çalışanlar var. Buna izin vermeyiz” diye konuştu.

Başbakan Erhürman, istihdamın ve üretimin artması için çalıştıklarını kaydetti ve bu kısa süre zarfında yerel kaynaklardan elde edilen suyun Güzelyurt bahçelerine ulaştırıldığını hatırlattı.

Erhürman, yine bu dönem içinde senelerdir insanların elde tutup bir kuruşluk yatırım yapmayıp hava parasına satarım diye beklediği sanayi arazisi tahsislerinin de iptal edildiğini ve yatırım yapacaklara tahsis edildiğini ifade etti.

Seçim dönemi hizmet, üretim, adalet ve haysiyet adına sözler verdiklerini kaydeden Erhürman, yapılan istihdamların adil bir biçimde ağırlıklı olarak kadrolu yapıldığını ve sınavla, münhalle gerçekleştirildiğini belirtti.

CTP’nin halka taahhüdü olduğunu söyleyen Erhürman, “CTP’nin alnı açıktır. Ne söylediysek söylediğimizin arkasında durduk, yaşadığımız ekonomik sorunlara rağmen sözlerimizi tutmak için elimizden geleni yaptık” dedi.

12 aydır her hafta ‘bu hükümet gitti’ şeklinde yorumlar yapıldığını ifade eden Erhürman, “Kimileri hükümette olmadığı zaman ‘biz hükümete geliyoruz’u satmaya çalışıyor. Biz orada burada söylenenlere değil, ortaklarımızın yüzümüze bakarak söylediklerine inanıyoruz. Biz sözlerimizin arkasındayız. Ortaklarımızın da sözlerinin arkasında duracaklarına güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Erhürman Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, “Düşüncemiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tartışmaların çok erken başlatıldığı yönündedir. Ama madem ki başlatıldı Genel Sekreterimizin aylar öncesinde söylediğini ben de Lefke’deki bu ilk ilçe kongremizde söylemiş olayım. Evet CTP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkaracaktır” dedi.

Şu an için kendisinin de partisinin de gündeminde, Cumhurbaşkanlığı seçimi değil ülkenin ve halkın yaşamakta olduğu sorunlar olduğunu vurgulayan Başbakan Erhürman, “ Günü geldiğinde parti yetkili organları kararını verir ve adayımızı açıklar. Bugün bütün gücümüzle ülkenin ve halkımızın sorunlarının çözümüne odaklanmaktan başka gailemiz yoktur” diye konuştu. (brt)